Udinese, stop per Piotrowski: lieve aritmia cardiaca

Allarme Udinese: Piotrowski si ferma per una lieve aritmia cardiaca e sarà operato, rientro da valutare nelle prossime settimane

Momento delicato in casa Udinese: Jakub Piotrowski, centrocampista polacco classe 2000 e uno dei giocatori più utilizzati da Kosta Runjaic nelle prime giornate di campionato, dovrà sottoporsi a un intervento per correggere una lieve aritmia cardiaca benigna. Il problema è stato riscontrato durante la partita contro la Lazio, match in cui il giocatore era sceso in campo da titolare come già accaduto nelle prime tre gare stagionali, nelle quali aveva trovato anche un gol importante.

La società friulana ha comunicato che Piotrowski sarà operato nei prossimi giorni tramite una procedura di ablazione cardiaca, un intervento mirato e generalmente risolutivo per questo tipo di disturbi. Dopo l’operazione, il centrocampista dovrà osservare un periodo di riposo e monitoraggio, prima di poter tornare alla normale attività agonistica. Al momento non è stata indicata una data precisa per il rientro in campo: tutto dipenderà dai tempi di recupero e dalle valutazioni dello staff medico.

La nota ufficiale del club chiarisce la situazione, sottolineando come il problema sia stato individuato tempestivamente e come il percorso di cura sia già stato definito. Per Runjaic, tecnico arrivato in estate per inaugurare un nuovo ciclo, si tratta di un’assenza pesante: Piotrowski è infatti uno dei profili più dinamici della rosa, capace di unire intensità, inserimenti e qualità nella gestione del pallone. La sua partenza positiva aveva contribuito a dare equilibrio al centrocampo bianconero, rendendolo una pedina fondamentale nello scacchiere tattico.

L’Udinese dovrà ora riorganizzare il reparto, affidandosi alle alternative presenti in rosa e cercando di mantenere continuità nei risultati in attesa del ritorno del polacco. La società ha espresso piena fiducia nel percorso di recupero del giocatore, ribadendo che la salute viene prima di tutto e che Piotrowski tornerà a disposizione solo quando sarà completamente pronto.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

COMUNICATO – “Udinese Calcio comunica che, durante la partita contro la Lazio, Jakub Piotrowski ha evidenziato una lieve aritmia cardiaca benigna. Il centrocampista polacco si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento di ablazione cardiaca dopo il quale, osservato un periodo di riposo, potrà tornare alla regolare attività agonistica“.



