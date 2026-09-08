Bologna, doppia sanzione dopo la terza giornata

Bologna, doppio provvedimento per i rossoblù: due giornate a Tedesco e inibizione per il presidente Saputo

La Lega Serie A ha pubblicato i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla terza giornata di campionato, con il Bologna protagonista di due decisioni pesanti che coinvolgono sia l’allenatore Domenico Tedesco sia il presidente Joey Saputo.

Due giornate di squalifica per Tedesco

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Il tecnico rossoblù, arrivato in estate per guidare il nuovo progetto tecnico, è stato squalificato per due giornate. La motivazione, riportata nel comunicato ufficiale, riguarda quanto accaduto al 49’ del secondo tempo della gara del weekend: dopo l’espulsione, Tedesco avrebbe rivolto al direttore di gara un’espressione “gravemente irrispettosa”, reiterando poi l’atteggiamento negli spogliatoi. Un comportamento segnalato dal Quarto Ufficiale e che ha portato alla sanzione immediata.

Per il Bologna si tratta di un’assenza pesante: Tedesco, allenatore noto per intensità, cura dei dettagli e gestione tattica moderna, non potrà essere in panchina nelle prossime due sfide di campionato, costringendo lo staff tecnico a riorganizzare la guida della squadra.

Inibizione per il presidente Saputo

Non solo l’allenatore: il Giudice Sportivo ha infatti disposto anche un provvedimento nei confronti del presidente Joey Saputo, figura centrale nella crescita del club negli ultimi anni. Il numero uno rossoblù è stato inibito fino al 30 settembre per aver rivolto agli ufficiali di gara un’espressione “gravemente offensiva” al termine della partita, reiterando poi il comportamento nel tunnel che porta agli spogliatoi.

L’inibizione impedirà a Saputo di svolgere attività ufficiali legate alla squadra durante il periodo indicato, come previsto dal regolamento federale.

Un Bologna sotto i riflettori

Le sanzioni arrivano in un momento delicato per il Bologna, impegnato a consolidare il proprio percorso in campionato dopo un avvio intenso e ricco di episodi. La società, che negli ultimi anni ha costruito un progetto ambizioso, dovrà ora gestire l’assenza del proprio allenatore e la momentanea inibizione del presidente, mantenendo equilibrio e continuità.