Rodri nella bufera in Spagna: polemiche per le frasi sul Valencia dopo la vittoria del Barcellona

Il centrocampista blaugrana è finito al centro delle critiche dopo alcune dichiarazioni captate dalle telecamere del programma “El Día Después”

Polemiche in Spagna per alcune frasi pronunciate da Rodri dopo la sfida tra Barcellona e Valencia. Il centrocampista blaugrana, sostituito al 62’ della gara vinta dalla squadra catalana, è stato ripreso dalle telecamere del programma televisivo “El Día Después” di Movistar Plus mentre commentava la prestazione degli avversari insieme ai compagni Cubarsì ed Eric Garcia.

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Secondo l’audio diffuso dalla trasmissione, il giocatore avrebbe espresso giudizi molto duri nei confronti dei calciatori del Valencia, alimentando il dibattito sui social e sui media spagnoli.

Rodri, le frasi contro il Valencia: «Sono davvero deboli»

Nel corso della conversazione, Rodri avrebbe inizialmente commentato: «Sono davvero deboli, questi giocatori sono davvero deboli». Poco dopo, rivolgendosi a Cubarsì, avrebbe rincarato la dose con un’altra valutazione: «Sono davvero pessimi, sono terribili».

Il centrocampista del Barcellona avrebbe poi chiesto al compagno informazioni sulla stagione precedente del Valencia: «Cosa ha fatto lo scorso anno il Valencia?». Alla risposta di Cubarsì, che ha ricordato come la squadra fosse arrivata vicina alla qualificazione europea, Rodri avrebbe replicato: «Cavolo, nel secondo tempo non hanno mai superato la metà campo».

Rodri e il ritorno in Spagna dopo la Premier League

Il caso ha riportato l’attenzione anche sul percorso di Rodri, rientrato in Spagna dopo sette stagioni trascorse in Premier League. Il centrocampista ha potuto vivere una realtà calcistica diversa rispetto al campionato inglese, notando alcune differenze importanti.

Tra gli aspetti evidenziati ci sono la maggiore intensità delle partite casalinghe in Inghilterra e il livello di esposizione mediatica presente in Spagna, dove ogni dichiarazione o momento catturato dalle telecamere dei programmi sportivi può rapidamente diventare motivo di discussione.

Le parole attribuite a Rodri hanno quindi aperto un nuovo fronte di polemiche, nonostante il successo del Barcellona contro il Valencia abbia rappresentato un risultato positivo sul campo.