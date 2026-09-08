Napoli, allarme verso l’Arsenal: Anguissa e Neres saltano l’allenamento. Allegri farà chiarezza

Gli azzurri preparano il debutto in Champions League al Maradona: da valutare le condizioni dei due giocatori dopo l’assenza nella seduta di Castelvolturno

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Il Napoli si avvicina al debutto stagionale in Champions League, ma alla vigilia della sfida contro l’Arsenal arrivano alcune notizie da monitorare direttamente dal centro sportivo di Castelvolturno.

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Durante l’allenamento mattutino, infatti, non hanno preso parte alla seduta Frank Zambo Anguissa e David Neres. Al momento non è ancora chiaro se l’assenza dei due calciatori sia legata a un problema fisico oppure se si tratti semplicemente di una scelta precauzionale in vista dell’importante appuntamento europeo.

A complicare ulteriormente la situazione c’è anche il caso di Scott McTominay, che nella giornata odierna si sottoporrà a un intervento per risolvere il problema accusato nelle scorse settimane. Il centrocampista scozzese sarà quindi costretto a rimanere ai box per diverse settimane.

Napoli-Arsenal, Allegri parlerà delle condizioni di Anguissa e Neres

La situazione relativa ad Anguissa e Neres verrà chiarita con ogni probabilità da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa delle ore 17:00. L’allenatore azzurro potrà fornire aggiornamenti sulle condizioni dei due giocatori e spiegare i motivi della loro assenza dall’allenamento.

Il Napoli affronterà l’Arsenal mercoledì sera alle 20:45 allo stadio Maradona, nella sfida valida per la prima giornata della League Phase di Champions League. Un appuntamento importante per gli azzurri, chiamati a iniziare con il piede giusto il proprio percorso europeo.

Napoli, il precedente contro l’Inter e le occasioni sprecate

La squadra di Allegri arriva alla sfida contro i londinesi dopo la sconfitta rimediata sabato sera a San Siro contro l’Inter. Il match si è concluso sul risultato di 3-2 in favore dei nerazzurri, capaci di completare una grande rimonta dopo essere andati inizialmente sotto nel punteggio.

Proprio Neres e Anguissa sono stati tra i protagonisti in negativo della sfida contro l’Inter, avendo avuto due importanti occasioni per trovare la rete senza riuscire a concretizzarle.

Per il Napoli si tratta di una partita fondamentale anche per ritrovare continuità internazionale. Nella scorsa stagione, infatti, gli azzurri hanno chiuso la propria League Phase di Champions League con appena 8 punti, risultato che non ha permesso alla squadra di proseguire il cammino europeo.

Ora il gruppo di Allegri punta a un nuovo inizio: contro l’Arsenal servirà una prestazione di alto livello, ma prima bisognerà capire le condizioni degli uomini a disposizione del tecnico.