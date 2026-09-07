Jamie Vardy riparte dal Burnley: a 39 anni una nuova sfida

Jamie Vardy torna in Inghilterra: a 39 anni nuova avventura al Burnley in Championship

A quasi 40 anni – li compirà a gennaio – Jamie Vardy continua a sorprendere per fame, energia e voglia di competere. L’attaccante inglese, simbolo del Leicester dei miracoli e protagonista per oltre tredici stagioni con le Foxes, non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Dopo la breve parentesi alla Cremonese, Vardy ha scelto di tornare in Inghilterra per una nuova avventura professionale.

Il classe 1987 è infatti diventato un nuovo giocatore del Burnley, club che milita in Championship e che ha ufficializzato il suo arrivo con un contratto valido fino al termine della stagione. Una scelta che conferma la volontà del centravanti di continuare a misurarsi con un calcio competitivo, mettendo a disposizione esperienza, leadership e fiuto del gol.

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Il comunicato del Burnley

Il club ha annunciato l’ingaggio con una nota diffusa sui propri canali ufficiali: «Siamo lieti di annunciare la firma dell’esperto attaccante Jamie Vardy con un contratto fino alla fine della stagione corrente. Benvenuto al Burnley, Jamie».

Un messaggio semplice ma significativo, che sottolinea l’entusiasmo della società nell’accogliere un giocatore dal curriculum straordinario, capace di segnare oltre 170 gol in carriera e di vincere una Premier League da protagonista.

Una vecchia conoscenza della Serie A: c’è anche Kyle Walker

Al Burnley, Vardy ritroverà un altro volto noto al calcio italiano: Kyle Walker, difensore inglese che aveva vissuto una breve e complicata parentesi al Milan. I due, insieme al resto della rosa, avranno il compito di risollevare una squadra che sta attraversando un momento difficile.

Burnley in crisi: ultimi in classifica

Il club è infatti ultimo in Championship, con soli due punti raccolti nelle prime cinque giornate. Una partenza negativa che ha spinto la dirigenza a intervenire sul mercato per aggiungere esperienza e personalità. L’arrivo di Vardy va proprio in questa direzione: un leader, un finalizzatore e un professionista che può incidere dentro e fuori dal campo.

La sfida è complessa, ma Vardy ha costruito la sua carriera proprio sulle imprese impossibili. E il Burnley spera che la sua mentalità vincente possa cambiare il destino della stagione.



