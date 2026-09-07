Vanoli torna alla Fiorentina: è la scelta per il dopo Grosso

Fiorentina, cambio in panchina: Paolo Vanoli torna alla guida della squadra dopo l’esonero di Grosso

La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli, tecnico italiano noto per la sua solidità tattica e per la capacità di lavorare con gruppi giovani. L’allenatore, già protagonista nella scorsa stagione con un percorso che aveva portato la Viola fino alle fasi finali del campionato, torna sulla panchina dell’Artemio Franchi dopo l’esonero di Fabio Grosso, sollevato dall’incarico dopo sole tre giornate.

La decisione arriva in un momento delicato per il club, reduce da un avvio di stagione complicato e da risultati che hanno spinto la dirigenza a intervenire rapidamente. Vanoli, che aveva sostituito Stefano Pioli nella scorsa annata mostrando un’impronta chiara e riconoscibile, rappresenta per la società un punto di riferimento già collaudato, capace di riportare stabilità e identità alla squadra.

Il comunicato ufficiale del club

La Fiorentina ha annunciato il ritorno di Vanoli attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali. Il messaggio, breve ma significativo, conferma la fiducia totale nel tecnico.

Il club ha scelto un profilo che conosce già l’ambiente, la rosa e le dinamiche interne, un elemento fondamentale per intervenire con rapidità e provare a invertire la rotta senza perdere ulteriore terreno in classifica.

Un ritorno che punta alla stabilità

Vanoli, allenatore pragmatico e attento alla fase difensiva, dovrà ora lavorare su una squadra che ha mostrato fragilità nei primi impegni stagionali. La sua precedente esperienza in viola, caratterizzata da una gestione equilibrata e da una buona capacità di valorizzare i giovani, è stata determinante nella scelta della società.

Il nuovo corso riparte dunque da un volto noto, con l’obiettivo di ritrovare compattezza, risultati e fiducia. La Fiorentina punta a una ripartenza immediata, consapevole che il calendario non concede pause e che la stagione può ancora essere indirizzata nel modo giusto.

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COMUNICATO – “ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento“.