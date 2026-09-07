Kessié si ripresenta all’Atalanta: «È stata una scelta di cuore. Ho parlato con diverse squadre ma ho preso la decisione di tornare per questo motivo»

Kessié, nuovo arrivato in casa Atalanta, è stato presentato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni

A nove anni dall’addio, Franck Kessie torna all’Atalanta. Durante la prima conferenza stampa, il centrocampista ivoriano ha espresso la sua gioia per il ritorno: “È cambiata solo l’età, prima avevo vent’anni, ora quasi trenta, Ma sono sempre lo stesso Franck, a disposizione per aiutare la squadra“. L’ex calciatore dell’Al-Ahli ha poi spiegato le motivazioni del suo ritorno a Bergamo.

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La scelta di cuore e la sintonia con Giuntoli e Sarri

Il mediano ha sottolineato il valore affettivo della decisione: “Per me è importante dire che ho scelto Bergamo per cuore, devo ringraziare Luca Percassi e la proprietà che mi hanno dato la possibilità di tornare a casa, sono molto orgoglioso di essere parte di questo nuovo progetto. Me ne sono andato che ero un bambino, adesso è cambiato tanto perché sono maturo. L’Atalanta mi ha dato tutto, mi ha permesso di realizzare il sogno di diventare professionista, prendendomi dalla Costa D’Avorio. È una scelta di cuore tornare qui, dove è iniziato tutto. Bergamo è la prima città europea che ho conosciuto. Per me questa città è tutto. È bello parlarne, ma adesso devo dimostrare sul campo“. Al suo fianco in sala stampa il ds Cristiano Giuntoli, cui l’ivoriano ha rivolto una battuta: “Devo ringraziare anche il direttore, ogni mercato parlavo con lui, finalmente è riuscito a prendermi (ride, ndr)”. Subito a disposizione del tecnico Maurizio Sarri, Kessié si è detto pronto per ogni ruolo: “Tutti conosciamo Sarri, è un grande allenatore. Lavoriamo ogni giorno con lui e stiamo conoscendo il suo sistema. Per me non fa differenza giocare da mezz’ala o da mediano, io sono pronto per giocare dove vorrà mettermi lui”.

Gli obiettivi e il retroscena di mercato

Sulle ambizioni nerazzurre, il classe ’96 ha mostrato grande carica: “Qua a Bergamo si lotta per tutto: Scudetto, Coppa Italia, Europa League. Siamo qui per questo, per lottare per tutto. La Conference? Come ho detto, siamo qui per lottare su tutto, i conti si faranno a fine maggio“. Infine, il giocatore ha chiarito il retroscena sull’interesse della Juventus e di altri club estivi: “È normale che quando sei libero ci sia mercato con diverse squadre che ti cercano. Ho parlato con altre squadre, ma quando l’Atalanta è entrata in gioco l’ho scelta perché mi hanno dimostrato di avere le giuste caratteristiche per il mio calcio. Poi è stata una scelta di cuore, quindi è stata una decisione facile”. Sul futuro a lungo termine Kessié non chiude le porte: “Non sarebbe male, al momento sono qua e devo rispettare quello che ho firmato. Se alla fine non vorrò rimanere alzerò la mano e lo dirò”.