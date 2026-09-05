Benzema-Lione, il clamoroso retroscena: il ritorno romantico dell’attaccante era stato valutato. Cos’è successo

L’attaccante francese avrebbe potuto chiudere la carriera nella squadra che lo ha lanciato: il vincolo con il calcio saudita ha bloccato l’operazione

Il grande colpo estivo del Lione avrebbe potuto avere un nome decisamente speciale: Karim Benzema. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club francese ha infatti valutato seriamente la possibilità di riportare a casa il Pallone d’Oro 2022, in quel Lione dove è cresciuto prima di diventare una leggenda del Real Madrid.

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L’attaccante classe 1987, attualmente svincolato dopo la risoluzione del contratto con l’Al Hilal, rappresentava una suggestione concreta per la società transalpina. A dicembre il centravanti compirà 39 anni, ma la sua esperienza e il suo legame con il club avrebbero potuto rappresentare un valore aggiunto per la squadra allenata da Paulo Fonseca.

Benzema-Lione, la volontà del francese era quella di tornare

Il ritorno al Lione non sarebbe stato soltanto un’operazione romantica dal punto di vista sportivo. Secondo le informazioni diffuse da L’Equipe, Benzema era pronto a concludere la sua carriera nel club in cui è cresciuto ed era disposto a farlo senza stipendio, per amore della società e della città.

Una scelta che avrebbe confermato il forte legame dell’attaccante con la realtà che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Il progetto, però, non è riuscito a concretizzarsi per una serie di motivi legati soprattutto alla situazione contrattuale del giocatore.

Perché è saltato il ritorno di Benzema al Lione

Quando il Lione ha iniziato a valutare concretamente l’operazione, Benzema non aveva ancora risolto il proprio rapporto con l’Al Hilal. Successivamente il francese è rimasto senza squadra, ma un altro ostacolo ha impedito la firma con un nuovo club.

Come spiegato da L’Equipe, l’attaccante continua infatti a essere ambasciatore del campionato saudita fino al 2030, un accordo che intende rispettare e che gli impedisce di firmare con una società appartenente a un altro Paese.

Il possibile ritorno al Lione resta quindi soltanto un retroscena di mercato, con Benzema che avrebbe potuto chiudere la propria straordinaria carriera là dove tutto era iniziato.