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Convocati Monza per il Parma, quattro assenze per Juric: l’elenco completo
I biancorossi cercano i primi punti in campionato dopo il successo in Coppa Italia contro il Torino: emergenza per il tecnico croato
Il Monza di Ivan Juric si prepara alla terza giornata di Serie A dopo il successo ottenuto in Coppa Italia sul campo del Torino. I biancorossi saranno impegnati domani alle ore 15:00 nella trasferta contro il Parma, una sfida già importante per entrambe le squadre, ancora ferme a 0 punti dopo le prime due giornate di campionato.
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Il tecnico del Monza dovrà però affrontare la gara con una rosa ridotta a causa di diverse assenze. Oltre al lungodegente Matteo Pessina, non saranno disponibili anche alcuni dei nuovi acquisti arrivati nel corso dell’ultima sessione di mercato.
Monza, Juric senza Varela, Tourè, Ziolkowski e Zeballos
Tra gli indisponibili figurano Varela, Tourè, Ziolkowski e Zeballos. Per il difensore arrivato dalla Roma si tratta di un problema al piede che gli impedirà di essere a disposizione per la sfida del Tardini.
Situazione differente per Tourè, fermato da una contusione, mentre Varela deve recuperare da un problema all’adduttore. L’ultimo arrivato Zeballos, invece, non è ancora al meglio della condizione e dovrà completare un percorso di lavoro specifico prima di poter essere utilizzato da Juric.
Nonostante le assenze, il Monza vuole dare continuità al risultato ottenuto in coppa e conquistare i primi punti della stagione. La gara contro il Parma rappresenta infatti un appuntamento importante per iniziare a muovere la classifica e dare seguito ai segnali positivi mostrati nelle ultime settimane.
Monza, i convocati di Juric per il Parma
Di seguito l’elenco completo dei convocati del Monza per la sfida contro il Parma:
Tornqvist, Goglichidze, Lucchesi, Maye, Antov, Mangas, Foe Ondoa, Cutrone, Forson, Akinsanmiro, Birindelli, Thiam, Colombo, Bakoune, Colpani, Strajnar, Carboni, Robinson, Mota Carvalho, Kouadio, Mout, Folorunsho.