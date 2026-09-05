Richard Hughes saluta il Liverpool: via alla scelta del prossimo direttore sportivo nella Merseyside. Il comunicato ufficiale

Il Liverpool ha ufficializzato l’addio di Richard Hughes, direttore sportivo arrivato la scorsa stagione e figura centrale nella riorganizzazione dell’area tecnica dei Reds. La notizia è stata comunicata attraverso una nota diffusa sui canali ufficiali del club, nella quale si legge che Hughes «ha espresso la volontà di cercare una nuova sfida», ricevendo i migliori auguri da parte della società.

Una decisione maturata mesi fa

Secondo quanto riportato da Sky UK, Hughes aveva già manifestato l’intenzione di lasciare il Liverpool diversi mesi fa. Tuttavia, la dirigenza gli aveva chiesto di restare fino al termine della finestra estiva di mercato per garantire continuità operativa e supportare il nuovo allenatore Andoni Iraola, tecnico spagnolo reduce dall’esperienza al Bournemouth proprio con Hughes.

Il direttore sportivo ha quindi accompagnato il club durante una fase cruciale, contribuendo alla definizione delle strategie di mercato e all’inserimento del nuovo staff tecnico. Ora, con la stagione avviata, il Liverpool si prepara a vivere giorni intensi per individuare il profilo giusto che raccoglierà la sua eredità.

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Le parole di Hughes: orgoglio e gratitudine

Nel comunicato, Hughes ha voluto salutare il club con un messaggio ricco di riconoscenza: «È stato motivo di grande orgoglio servire questa istituzione incredibile e unica. Sarò sempre grato per questa opportunità».

Il dirigente ha poi ringraziato la proprietà, lo staff e i giocatori, sottolineando il contributo di tutti nel rendere il Liverpool «ciò che è». Un pensiero speciale è stato dedicato ai tifosi, che «sostengono la squadra in gran numero ovunque si giochi».

Hughes ha concluso assicurando che continuerà a seguire il club «con grande affetto», augurando successo per la stagione in corso e per quelle future.

Il futuro del Liverpool

L’uscita di Hughes apre una nuova fase per il club, che dovrà scegliere un direttore sportivo capace di proseguire il percorso avviato negli ultimi mesi. La continuità con Iraola e la costruzione di un progetto tecnico solido restano le priorità della dirigenza.