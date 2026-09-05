Sassuolo, Palmieri in conferenza: «Contento del mercato, costruita una rosa competitiva. Sulla conferma di Thorstvedt posso dire questo»

Sassuolo, Francesco Palmieri in conferenza stampa ha tracciato così il bilancio del calciomercato dei neroverdi appena concluso

Presso la sede del Mapei Football Center, il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, ha analizzato in conferenza stampa l’esito della sessione estiva di calciomercato. Si è trattato di una fase di trasferimenti particolarmente delicata, segnata dal nuovo assetto societario guidato dall’amministratrice delegata Veronica Squinzi dopo la separazione dallo storico dirigente Giovanni Carnevali. Un impegno corale che ha consentito di consegnare al tecnico Alberto Aquilani un organico ampiamente rinnovato per affrontare il campionato.

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La sinergia societaria e la permanenza di Thorstvedt

Nel corso del suo colloquio con i media, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto al fianco della dirigenza: “Sono contento per quello che abbiamo fatto perché io faccio il direttore della prima squadra da 3 anni ma c’è un team che lavora. Volevo ringraziare la proprietà perché mi ha dato la possibilità di fare un lavoro mirato per cercare di costruire una rosa competitiva”. Tra i risultati più rilevanti della sessione figura la conferma del centrocampista Kristian Thorstvedt, rimasto a Reggio Emilia nonostante l’interessamento di diversi club: “Kristian è un giocatore molto forte e siamo contenti di averlo tenuto qua. Siamo contenti per come si è sempre approcciato al Sassuolo, ha sempre dimostrato attaccamento e quello che succederà d’ora in avanti poi lo vedremo”.

Le operazioni in attacco e la struttura della rosa

Il restyling del reparto avanzato ha visto le uscite di Andrea Pinamonti in direzione Lazio e di Muharemovic al Leeds per 40 milioni di euro, bilanciate dagli arrivi dei giovani Esposito e Bowie. La linea guida strategica è stata quella di garantire una doppia opzione di valore per ogni singolo ruolo nello scacchiere tattico: “Sulla falsariga degli ultimi anni si è cercato di costruire una rosa con i doppioni in ogni ruolo, c’è più competizione nella quotidianità, si alza il livello della squadra e penso che Alberto abbia tutto il materiale per mostrare il suo potenziale”.

I giovani del vivaio ed il derby contro il Bologna

Accanto ai nuovi acquisti Van Der Brempt, Lipani e Adzic, la società ha confermato la volontà di valorizzare i prodotti del proprio settore giovanile, promuovendo la crescita di profili come Cinquegrano, Ghion e Pieragnolo. Archiviata la finestra delle negoziazioni, l’attenzione della dirigenza neroverde si sposta interamente sui verdetti del campo e sull’imminente sfida contro il Bologna: “Domani abbiamo una partita difficilissima contro il Bologna, è una squadra forte, ho avuto la fortuna di giocare a Bologna quando ero giovane”.