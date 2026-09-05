Conferenza stampa Tedesco pre Bologna Sassuolo: «Sono d’accordo con Fenucci, firmerei per il decimo posto!»

Conferenza stampa Tedesco pre Bologna Sassuolo: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 3ª giornata di Serie A 2026/27

Il Bologna cerca il primo successo stagionale al Dall’Ara contro il Sassuolo, con l’obiettivo di cancellare le due sconfitte iniziali ed un ruolino interno di una sola vittoria nelle ultime nove gare. Alla vigilia del derby emiliano, il tecnico Domenico Tedesco ha analizzato l’inserimento dei recenti innesti: “Per un giudizio finale bisogna aspettare, abbiamo preso due giocatori nel finale e dobbiamo inserirli. Resto fiducioso e contento per il futuro. I nuovi acquisti li vedo bene. Mbangula è coraggioso e applicato, Theate è come se non fosse mai andato via, poi parla tanto e può diventare importante per noi. Enem è rimasto? Volevo valutarlo dal vivo e abbiamo scelto di tenerlo”.

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L’obiettivo di Fenucci e l’equilibrio tra prestazione e risultato

Riguardo alle ambizioni espresse dall’amministratore delegato Claudio Fenucci, focalizzate sul raggiungimento delle prime dieci posizioni, l’allenatore ha commentato la gestione della piazza: “Fenucci dice primi dieci posti? Non guardo alla classifica, penso alle singole partite. Ho visto la sua conferenza e sono d’accordo con lui. L’obiettivo è provare a vincerle tutte e un decimo posto lo firmerei. Sono abituato alla pressione, ho lavorato anche a Istanbul e in uno stadio molto caldo”. Analizzando poi la prova di Bergamo, il mister ha sottolineato la necessità di una maggiore concretezza sotto porta: “Quando si gioca bene aumentano le possibilità di fare risultato. Dobbiamo essere più cinici. A Bergamo la squadra si è espressa bene, ma ovviamente è importante fare risultato anche se io nelle analisi devo staccarmi da quello. A volte è importante vincer anche non giocando bene, mentre a volte giochi molto bene e perdi. Serve equilibrio”.

Le opzioni per sostituire Orsolini e le scelte tra difesa e mediana

Dovendo rinunciare all’infortunato Riccardo Orsolini, la guida tecnica sta valutando le alternative per la corsia d’attacco: “Mbangula è un attaccante esterno che cerca la linea di fondo ma sa orientarsi Abbiamo fuori Orsolini, perdiamo gol e personalità, ma abbiamo giocatori per sostituirlo. Anche Libra è pronto e può essere una alternativa. Ieri ha giocato bene con la Primavera e potrebbe avere una chance da esterno”. Infine, Tedesco ha fatto il punto sugli errori difensivi, sull’intesa con Lukasz Skorupski e sulle rotazioni a centrocampo: “Skorupski? Ci ho parlato dopo Bergamo ma lo avrei fatto a prescindere dal gol, con lui il dialogo è costante. Alcuni gol li dobbiamo evitare ma non parlo solo di Lukasz ma di errori collettivi. La mediana? Ferguson e Pobega stanno bene, Moro è in crescita dopo il mondiale e sta alzando il livello. Amondarain inoltre ci dà una possibilità in più”.