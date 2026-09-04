Calcio Estero
Leao decisivo al debutto: il portoghese trascina il Galatasaray nel 3–2 contro l’Istanbul Basaksehir
Rafael Leao brillante al debutto con la nuova maglia: il portoghese trascina il Galatasaray nel 3–2 sul Basaksehir
Rafael Leao non poteva immaginare un debutto migliore. L’attaccante portoghese, arrivato al Galatasaray dal Milan per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, ha inciso immediatamente nella sua prima apparizione in Süper Lig, contribuendo alla vittoria per 3–2 nel derby contro l’Istanbul Basaksehir. Una prestazione breve ma determinante, che ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi giallorossi.
Come è andata: mezz’ora che cambia la partita
Leao entra al 68’, rilevando il russo Batrakov. Il match è sull’1–1:
- per il Basaksehir ha segnato Osimhen, poi costretto al cambio per infortunio, su assist di Lucas Torreira;
- il pareggio è arrivato grazie al rigore trasformato dall’ex Roma Shomurodov.
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Il portoghese si mette subito al centro dell’azione. Con un elegante tocco di sinistro, partecipa alla costruzione del gol del 2–1 firmato da Torreira, servendo Jakobs, autore dell’assist decisivo. Poco dopo provoca anche il cartellino rosso a Bozok, episodio che cambia l’inerzia del match.
Il Basaksehir trova comunque il 2–2 grazie all’autogol di Sanchez, ma nel finale il Galatasaray torna avanti: al 90’ Gabriel Sara firma il 3–2 con un destro preciso. Nel mezzo, un gol annullato a Sanchez, un palo di Sara e una traversa clamorosa di Karbownik all’ultimo secondo, che avrebbe potuto fissare il pareggio.
Galatasaray primo in classifica: ora la Champions
La squadra di Okan Buruk vola in testa alla Süper Lig con 10 punti dopo tre vittorie e un pareggio. Leao, accolto come il grande colpo dell’estate, si prepara ora al debutto in Champions League: la prima sarà sul campo dello Sporting Lisbona, club legato al suo ex allenatore al Milan, Rúben Amorim.
La settimana successiva arriverà anche l’esordio all’Atatürk Stadium contro il Kocaelispor. Per Leao, il Milan è già alle spalle: la nuova avventura in Turchia è iniziata nel migliore dei modi.