Chi è Woltemade? Il colosso da 198 cm che Spalletti ha voluto alla Juventus – VIDEO di Marco Baridon

Nick Woltemade arriva alla Juventus dopo un’ascesa sorprendente: il centravanti tedesco porta centimetri, qualità e soluzioni offensive

La Juventus ha scelto Nick Woltemade per rinforzare l’attacco di Luciano Spalletti. Il centravanti tedesco classe 2002 arriva a Torino con l’etichetta di profilo moderno, fisico e tecnico, pronto a consacrarsi definitivamente nel calcio europeo dopo una crescita rapidissima.

La prima caratteristica che colpisce è il suo fisico: 198 centimetri di altezza, struttura imponente e presenza naturale in area. Ma ridurre Woltemade a semplice attaccante da gioco aereo sarebbe un errore. Il tedesco ama infatti partecipare alla manovra, dialogare palla a terra e muoversi tra le linee, mostrando una coordinazione sorprendente per un giocatore della sua stazza.

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Woltemade Juventus, un gigante tecnico per l’attacco

Alla base della sua agilità c’è anche il passato nella pallamano, sport praticato ad alti livelli fino ai 14 anni. Un’esperienza che gli ha permesso di sviluppare sensibilità negli spazi, equilibrio e capacità di coordinazione.

Non a caso, ai tempi dello Stoccarda, i compagni lo avevano ribattezzato “Woltemessi”, proprio per la sua abilità nel muoversi nello stretto nonostante l’altezza. Curioso anche il confronto con Peter Crouch, che dopo una sua doppietta al Chelsea gli confessò: “Finalmente trovo qualcuno da guardare negli occhi che capisce le difficoltà di avere gambe così lunghe”.

Woltemade, carriera e primati del nuovo attaccante bianconero

Il percorso di Nick Woltemade è stato segnato da tappe importanti e continui primati. Ha debuttato in Bundesliga a soli 17 anni con il Werder Brema, diventando il più giovane esordiente nella storia del club e battendo un record che resisteva dal 1979.

Dopo la parentesi all’Elversberg, chiusa con 17 gol e 10 assist, è esploso allo Stoccarda, vincendo la Coppa di Germania da capocannoniere del torneo e segnando anche in finale. Poi il dominio agli Europei Under 21, chiusi con 6 reti, prima del trasferimento in Inghilterra per 90 milioni e del primato al Newcastle, con gol all’esordio sia in Premier League sia in Champions League.

Juventus, perché Woltemade può essere ideale per Spalletti

Dal punto di vista tattico, Woltemade offre alla Juventus soluzioni preziose. Può riempire l’area, attaccare la profondità, lavorare spalle alla porta e allo stesso tempo partecipare alla costruzione offensiva.

Per Spalletti rappresenta un profilo utile soprattutto contro difese chiuse, grazie alla capacità di unire fisicità e qualità tecnica negli ultimi metri.

Fuori dal campo, il tedesco è un personaggio particolare: vegetariano e astemio, prima delle partite bacia i parastinchi personalizzati con le foto della famiglia e legge il messaggio di incoraggiamento di Joshua Kimmich. Un dettaglio che racconta la mentalità di un giocatore pronto alla nuova sfida bianconera.