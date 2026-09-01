Genoa, Norton-Cuffy saluta: Cody Drameh fa il percorso inverso dall’Hull City, ecco chi è

Il Genoa cambia sulla fascia destra: Brooke Norton-Cuffy vola all’Hull City, mentre Cody Drameh è pronto ad arrivare in rossoblù

Il Genoa si prepara a cambiare volto sulla corsia destra. Brooke Norton-Cuffy è infatti pronto a salutare il club rossoblù e la Serie A per trasferirsi all’Hull City, in Premier League, in un’operazione da circa 14 milioni di euro. Una cessione importante per il Grifone, che perde un esterno giovane e di prospettiva, ma si muove subito per colmare il vuoto lasciato in rosa.

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Nell’ambito dell’affare, il percorso inverso sarà compiuto da Cody Drameh, terzino destro inglese valutato circa 4,5 milioni di euro. Il classe 2001 è il profilo individuato dal Genoa per dare nuova energia alla fascia, con caratteristiche diverse ma funzionali a un reparto che aveva bisogno di un innesto immediato.

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Genoa, chi è Cody Drameh

Cody Drameh, nome completo Cody Callum Pierre Drameh, è un terzino destro inglese classe 2001, nato a Dulwich, Londra, l’8 dicembre 2001. Difensore di piede destro, alto circa 1,81 metri, possiede anche una doppia cittadinanza sportiva legata alle origini familiari del Gambia.

Il suo ruolo naturale è quello di right-back, ma per caratteristiche può essere impiegato anche come quinto di centrocampo in una linea a cinque. Una duttilità che lo rende interessante per il calcio italiano, soprattutto in un contesto tattico nel quale agli esterni viene chiesto di alternare fase difensiva, corsa e partecipazione alla manovra.

Drameh, la carriera tra Fulham, Leeds e Hull City

Il percorso di Drameh comincia nel settore giovanile del Fulham, uno dei vivai più riconosciuti del calcio inglese. Nell’agosto 2020 viene acquistato dal Leeds United, che decide di puntare su di lui inserendolo nel proprio progetto tecnico.

Con il Leeds arriva il debutto tra i professionisti, ma lo spazio in prima squadra non è continuo. Da qui nasce un percorso di prestiti molto formativo in Championship: prima al Cardiff City, poi al Luton Town e successivamente al Birmingham City. Esperienze che gli permettono di crescere in un campionato fisico, intenso e competitivo.

Nel 2024, dopo la fine dell’esperienza al Leeds, firma con l’Hull City con un contratto triennale. Ora può aprirsi per lui una nuova fase al Genoa, in un campionato tatticamente diverso come la Serie A.

Drameh, traguardi e qualità tecniche

La stagione più importante della carriera di Cody Drameh resta quella vissuta al Cardiff City nel 2021/22. In appena 22 presenze riesce a imporsi come uno dei giocatori più positivi della squadra, venendo premiato sia come Player of the Season sia come Young Player of the Season del club gallese.

Rilevante anche il passaggio al Luton Town, con cui contribuisce alla promozione in Premier League nella stagione 2022/23. A livello internazionale ha invece rappresentato l’Inghilterra Under 18, Under 20 e Under 21.

Dal punto di vista tecnico, Drameh è un esterno difensivo di grande gamba. Ama accompagnare l’azione, attaccare lo spazio e dare ampiezza sulla corsia. Non è un terzino estremamente creativo, ma è un calciatore funzionale, abituato al ritmo alto e ai duelli.

Genoa, cosa può dare Drameh

Fisicamente Drameh è un profilo esplosivo, rapido nei primi metri e resistente nelle corse ripetute. Ha buona struttura, intensità e capacità di coprire molti metri sulla fascia. Deve ancora migliorare nella continuità e nella gestione dei momenti della partita, ma possiede qualità utili per inserirsi nel progetto rossoblù.

Per il Genoa, l’arrivo di Cody Drameh rappresenta una mossa mirata: dopo l’addio di Norton-Cuffy, il club punta su un terzino moderno, dinamico e pronto a portare concorrenza sulla fascia destra.