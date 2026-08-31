Alla scoperta di Pape Matar Sarr: chi è il nuovo colpo della Juventus a centrocampo. Retroscena VIDEO di Marco Baridon

Alla scoperta di Pape Matar Sarr: i retroscena e le curiosità sul colpo a centrocampo della Juventus – VIDEO di Marco Baridon

Il calciomercato della Juventus si arricchisce di un profilo importante sia sul terreno di gioco sia fuori dai rettangoli verdi. Con l’arrivo di Pape Matar Sarr, la società torinese si assicura un centrocampista completo, la cui storia personale è scandita da legami familiari viscerali, tappe bruciate ad alta velocità e un’inedita ambizione per il futuro ben lontana dai riflettori dello stadio.

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Un affare di famiglia ed un profilo da mediano moderno

L’amore per il pallone affonda le radici nella tradizione di casa: il padre Sidath è stato un apprezzato portiere ed allenatore in Senegal, mentre anche il fratello calca i campi da gioco europei in Francia. Cresciuto sotto una guida rigorosa, Sarr incarna l’identikit del centrocampista box-to-box contemporaneo. Con i suoi 185 centimetri di altezza, garantisce un raggio d’azione vastissimo grazie a ritmi di corsa elevati, spiccata abilità nell’intercettare le traiettorie avversarie ed un’efficace attitudine all’inserimento offensivo senza palla, arricchita da una temibile potenza nel tiro da fuori. Qualità fisiche ed un’eleganza nella falcata che gli sono valse fin dagli esordi il paragone illustre con Patrick Vieira.

Dalla cantera di Dakar ai trionfi europei con il Tottenham

Il percorso del classe 2002 ha le sembianze di una scalata da predestinato. Uscito dal rinomato vivaio di Génération Foot a Dakar — fucina di campioni da cui si sono mossi profili del calibro di Sadio Mané e Kalidou Koulibaly —, il senegalese si è rapidamente imposto nel Metz. Le sue prestazioni in Ligue 1 hanno convinto il Tottenham ad investire circa 20 milioni di euro per il suo cartellino ad appena 19 anni, trasformando la sua vendita nella più remunerativa di sempre per la società transalpina. Il palmarès del mediano vanta trionfi di rilievo assoluto, a partire dalla vittoria della Coppa d’Africa conquistata in giovanissima età fino al successo da protagonista nell’Europa League nel 2025 con gli Spurs.

La passione per la tecnologia ed il legame con la patria

Oltre ai successi sportivi, la profondità del ragazzo emerge nella vita privata. Fuori dal campo, Pape nutre una grande passione per l’informatica ed ha dichiarato di voler conseguire una laurea in “Computer Science” al termine della carriera calcistica. Negli anni londinesi ha trovato in Son Heung-min un mentore fondamentale, capace di guidarlo nello spogliatoio e facilitarne l’adattamento. Nonostante la notorietà, il nuovo innesto bianconero mantiene solide le proprie radici, dedicando le pause estive a progetti benefici in Senegal per promuovere l’istruzione e l’elettrificazione delle aree rurali.