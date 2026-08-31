Calciomercato Monza, blitz nella notte per Ezequiel Zeballos: superata la concorrenza di Napoli e Parma. Colpo a sorpresa dei brianzoli

Calciomercato Monza, Ezequiel Zeballos è il colpo a sorpresa dei brianzoli. Blitz nella notte per il gioiello del Boca Juniors

Il calciomercato del Monza regala un autentico colpo di scena per la fase conclusiva della sessione estiva. Attraverso un blitz condotto durante le ore notturne, la società biancorossa si è assicurata le prestazioni di Ezequiel Zeballos dal Boca Juniors secondo Sky. La dirigenza brianzola ha piazzato la stoccata decisiva al termine di un’estenuante corsa di mercato, strappando il talento sudamericano alla concorrenza di club di primissimo piano.

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Le cifre dell’affare e l’iter delle visite mediche

L’operazione con il club di Buenos Aires è stata definita sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 4,5 milioni di euro. Nell’accordo tra le parti è stata inoltre inserita una clausola del 40% sulla futura rivendita in favore degli Xeneizes, testimonianza della grande considerazione di cui il ragazzo gode in patria. Per velocizzare i tempi tecnici e completare la burocrazia prima della chiusura del mercato, Zeballos svolgerà le visite mediche direttamente in Argentina, prima di volare in Italia per mettersi a disposizione del suo nuovo club.

Un blitz notturno per beffare Napoli e Parma

Il successo del Monza rappresenta il culmine di un vero e proprio capolavoro strategico della dirigenza. Su Ezequiel Zeballos, soprannominato “La Changuita”, si registrava da settimane un forte interesse da parte del Napoli, che aveva condotto una lunghissima trattativa con l’entourage del giocatore e con la dirigenza del Boca. Negli ultimi giorni si era registrato anche un tentativo d’inserimento da parte del Parma, intenzionato a bruciare i tempi. Tuttavia, l’azione fulminea condotta dal Monza durante la notte ha sbaragliato la concorrenza, convincendo sia la società argentina sia il calciatore a optare per il progetto biancorosso.

L’impatto nello scacchiere tattico di Ivan Juric

Per l’allenatore Ivan Juric, l’arrivo dell’esterno classe 2002 rappresenta un innesto di fondamentale importanza sotto il profilo della velocità e dell’imprevedibilità nell’uno contro uno. Dotato di grande tecnica, rapidità nello stretto e attitudine al dribbling, Zeballos si sposa perfettamente con l’aggressività e il dinamismo richiesti dal sistema di gioco del tecnico croato. Il Monza aggiunge così un elemento di grande prospettiva per completare il proprio reparto d’attacco.