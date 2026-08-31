Calciomercato Torino: accordo trovato per Belghali! Colpo sulla fascia, perché ha scelto i granata e non il Sassuolo

Calciomercato Torino: è fatta per Belghali dal Verona! Sorpasso granata sul Sassuolo, tutti i retroscena

Il calciomercato del Torino manda a segno un innesto di primaria importanza per potenziare la propria catena laterale. La dirigenza granata ha infatti impresso una netta accelerazione alle operazioni subito dopo il passo falso incassato nella sfida esterna contro il Sassuolo guidato da Alberto Aquilani. La società piemontese ha raggiunto la definitiva intesa con l’Hellas Verona per il trasferimento di Belghali, mettendo a disposizione del tecnico Ignazio Abate il profilo ideale per alzare il livello qualitativo della rosa. Il calciatore giunge a Torino nella giornata di oggi, lunedì 31 agosto, per sottoporsi ai consueti test medici di rito ed apporre la firma sul contratto.

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Cifre dell’operazione e il ruolo chiave di Ignazio Abate

L’intesa economica tra la società granata e il club scaligero è stata trovata a fronte di una valutazione complessiva pari a 7 milioni di euro. Nella riuscita dell’affare ha giocato un ruolo assolutamente cruciale la determinazione del nuovo allenatore del Torino: l’ex tecnico della Juve Stabia era infatti un grandissimo estimatore del ragazzo e ne ha caldeggiato l’acquisto fin dai primi giorni di insediamento. Tale preferenza è stata pienamente ricambiata dall’esterno, le cui motivazioni sono risultate decisive nel preferire la destinazione piemontese a qualsiasi altra proposta.

Il retroscena: il sorpasso decisivo ai danni del Sassuolo

L’arrivo dell’esterno in maglia granata rappresenta la conclusione di un’intensa telenovela di mercato che ha visto protagonista anche il Sassuolo. I neroverdi erano stati i primi a muoversi concretamente sulle tracce del giocatore del Verona, intavolando trattative serrate per diversi giorni. Il mancato accordo sulle formule ed i costi dell’operazione ha tuttavia congelato il dialogo, consentendo al Torino di inserirsi con forza nella negoziazione e sbaragliare la concorrenza con una proposta risolutiva.

Il piano B di Aquilani: intesa vicina per Van Der Brempt

Preso atto dello scatto granata, la dirigenza emiliana non è rimasta a guardare ed ha prontamente orientato il proprio raggio d’azione su obiettivi alternativi per soddisfare le esigenze tattiche di mister Aquilani. Il Sassuolo si trova infatti in fase di chiusura per l’arrivo di Van Der Brempt dal Como, operazione destinata a sbloccarsi nelle prossime ore per completare il parco esterni neroverde.