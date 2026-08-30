Jonathan David potrebbe lasciare la Juventus: proposta in prestito con diritto di riscatto da parte dell’Atlético Madrid

Il futuro di Jonathan David potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’Atlético Madrid avrebbe presentato un’offerta ufficiale alla società bianconera per provare ad acquistare l’attaccante canadese.

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Sul tavolo della dirigenza juventina sarebbe arrivata una proposta costruita sulla formula del prestito con diritto di riscatto. I due club stanno lavorando sui dettagli economici e sulle condizioni necessarie per l’eventuale acquisizione a titolo definitivo del centravanti. La trattativa è dunque entrata nel vivo, anche se non sarebbe stata ancora raggiunta un’intesa conclusiva.

Un elemento favorevole alla possibile chiusura riguarda la posizione di David. Come riferito da Fabrizio Romano, il giocatore sarebbe infatti disponibile a trasferirsi a Madrid e a vestire la maglia dei Colchoneros. L’eventuale approdo nella squadra spagnola rappresenterebbe per il canadese l’inizio di una nuova esperienza in uno dei principali campionati europei.

La Juventus, tuttavia, non intende concedere il via libera definitivo prima di aver individuato un sostituto adeguato. La dirigenza bianconera sta quindi lavorando parallelamente su alcune possibili soluzioni per rinforzare il reparto offensivo.

La scelta del nuovo attaccante sarà un passaggio fondamentale per lo sviluppo dell’operazione. Soltanto dopo aver trovato un profilo ritenuto adatto alle esigenze tecniche della squadra, la Juventus potrebbe autorizzare la partenza di Jonathan David e avvicinarsi alla chiusura dell’accordo con l’Atlético Madrid.