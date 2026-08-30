Ratkov Lazio, addio possibile: il Levante accelera. Dia dice sì al Rennes, ma manca l’accordo definitivo

La Lazio continua a lavorare sulle uscite nel reparto offensivo dopo l’arrivo di Andrea Pinamonti, nuovo centravanti scelto per guidare l’attacco biancoceleste. Uno dei giocatori più vicini a lasciare la Capitale è Petar Ratkov, attaccante serbo classe 2004, che negli ultimi mesi ha faticato a trovare spazio nelle rotazioni. Lo riporta Di Marzio.

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Levante avanti per Ratkov: intesa sulla formula

Il Levante ha fatto passi concreti per assicurarsi Ratkov. Il club spagnolo ha trovato un’intesa con la Lazio sulla base di un prestito, soluzione che permetterebbe al giovane attaccante di giocare con continuità e crescere in un contesto competitivo.

Ora le parti stanno lavorando per definire anche l’accordo con l’entourage del giocatore, passaggio necessario per arrivare alla chiusura definitiva dell’operazione.

Rennes forte su Dia: accordo totale con il giocatore

Parallelamente, la Lazio è impegnata su un altro fronte: quello relativo a Boulaye Dia, attaccante senegalese classe 1996, noto per la sua fisicità e capacità di attaccare la profondità. Il Rennes ha intensificato i contatti nelle ultime ore con l’obiettivo di riportare Dia in Ligue 1, dove ha già lasciato ottimi ricordi ai tempi del Reims.

Il club francese ha compiuto un passo decisivo: ha ottenuto il sì del giocatore. L’accordo tra la dirigenza del Rennes e l’entourage di Dia è totale, con il senegalese che ha dato piena disponibilità al trasferimento.

Distanza tra i club: trattativa complessa

Nonostante l’intesa con il giocatore, la trattativa resta complicata. Tra Lazio e Rennes non c’è ancora accordo né sulla formula né sulle cifre dell’operazione. Il club biancoceleste valuta attentamente la situazione, consapevole del valore del giocatore e della necessità di non svendere un asset importante.

I contatti proseguiranno nelle prossime ore per capire se esistono margini per colmare la distanza e arrivare a una fumata bianca negli ultimi giorni di mercato.