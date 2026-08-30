Lecce, adesso è ufficiale l’affondo per Ali Dembele: prestito con riscatto e arrivo imminente in Puglia

Il Lecce mette a segno un nuovo rinforzo per il reparto arretrato e chiude l’operazione per Ali Dembele, terzino classe 2004 di proprietà del Torino. Calciatore rapido, fisico e dotato di buona spinta sulla fascia, Dembele rappresenta un investimento mirato per aumentare profondità e freschezza nella rosa giallorossa.

Accordo definito: prestito con diritto di riscatto

Dopo la forte accelerata degli ultimi giorni, le due società hanno sistemato gli ultimi dettagli e hanno raggiunto un’intesa completa. L’operazione è stata chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del Lecce, che potrà valutare il rendimento del giovane terzino nel corso della stagione prima di decidere se acquistarlo definitivamente.

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Dembele è già in viaggio verso la Puglia: nelle prossime ore arriverà a Lecce per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà al club salentino.

Secondo innesto dal Torino: dopo Ilić arriva anche Dembele

Il Lecce continua a pescare in casa granata. Dopo l’arrivo di Ivan Ilić, centrocampista serbo classe 2001, il club salentino aggiunge un altro profilo proveniente dal Torino per completare la rosa a disposizione dell’allenatore.

Dembele arriva dopo una stagione di crescita importante: 18 presenze complessive, divise tra la prima parte di campionato con il Torino e la seconda metà vissuta in prestito al Mantova. Un percorso che ha permesso al terzino di accumulare minuti, esperienza e continuità, elementi fondamentali per un giocatore in piena fase di maturazione.

Un rinforzo strategico per il Lecce

L’arrivo di Dembele risponde alla volontà del Lecce di costruire una squadra giovane, dinamica e con margini di crescita. Il terzino potrà offrire alternative tattiche e garantire rotazioni in un reparto che, nella scorsa stagione, ha spesso dovuto fare i conti con assenze e cali di forma.

Il club salentino continua così a muoversi con decisione sul mercato, puntando su profili di prospettiva e su operazioni sostenibili dal punto di vista economico.