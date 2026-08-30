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Calciomercato Lazio, contatti per Gudmundsson: apertura dell’islandese. La situazione
Calciomercato Lazio, dialogo con la Fiorentina per Albert Gudmundsson: il giocatore avrebbe aperto al trasferimento in biancoceleste
La Lazio valuta una nuova soluzione per potenziare il proprio reparto offensivo. Nelle ultime ore il club biancoceleste avrebbe effettuato un sondaggio per Albert Gudmundsson, il cui futuro alla Fiorentina appare ancora da definire.
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Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, nella giornata di ieri ci sarebbero stati dei contatti tra le due società. Il giocatore islandese avrebbe inoltre manifestato la propria disponibilità a prendere in considerazione un trasferimento nella Capitale.
La Fiorentina può liberare Gudmundsson
La situazione è legata anche alle numerose operazioni impostate dalla Fiorentina per rinnovare l’attacco. Il club viola ha già chiuso per Alieu Njie del Torino, atteso alle visite mediche, e potrebbe effettuare ulteriori movimenti prima della conclusione della sessione.
In questo scenario, la posizione di Gudmundsson dovrà essere monitorata attentamente. Un nuovo innesto offensivo potrebbe infatti aumentare le possibilità di una sua partenza da Firenze.
Concorrenza per l’islandese
L’interesse della Lazio viene indicato come concreto, ma i biancocelesti non sarebbero gli unici sulle tracce dell’ex Genoa. Il giocatore avrebbe ricevuto anche altre proposte, comprese alcune provenienti dalla Serie A.
La Lazio dovrà quindi capire quali siano le condizioni richieste dalla Fiorentina e se esistano i margini per trasformare i primi contatti in una vera trattativa. Al momento non risulta ancora raggiunto alcun accordo tra i club.