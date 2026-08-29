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Conferenza stampa Allegri pre Napoli Como: «Mercato? Siamo contenti della rosa. Sulla lite con Fabregas dell’anno scorso…»

mauro.pioli

Published

1 ora ago

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Allegri

Conferenza stampa Allegri pre Napoli Como: le dichiarazioni alla vigilia del match della seconda giornata di Serie A 2026/27

In conferenza stampa alla vigilia di Napoli Como, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste dichiarazioni.

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PRIMA PARTITA IN CASA«Sarà emozionante, nel nostro stadio, con i nostri tifosi. Sulla partita, affrontiamo il Como che ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano per quanto fatto e la qualificazione che ha ottenuto, è ben organizzata, ha buona tecnica, servirà una buona partita per fare risultato. La condizione in questa fase non è ancora ottimale, le temperature sono ancora alte, è importante fare partite di buona tecnica ma con grande intelligenza, pazienza, affrontiamo una squadra difficile da giocarci contro».

SI ASPETTA QUALCOSA DAL MERCATO«Io sono contento della rosa che ho a disposizione, l’ho detto anche la settimana scorsa. A parte abbiamo problemi di lista, altrimenti qualcuno resta fuori. Mettere giocatori che non aumentano il livello tecnico della squadra, che è già alto, non ha senso, sono contento e lavoriamo e miglioriamo con questi giocatori. Lang è entrato a Genova, come tutti, Neres sta migliorando la condizione, non dimentichiamo che l’ultima l’ha fatta a gennaio, ritroverà condizione, Beukema è già con la squada ed ha la possibilità anche di poter giocare. Badiashile è un po’ indietro, s’è allenato poco con la squadra al Chelsea ed ha bisogno di un po’ di tempo, ma siamo solo all’inizio e bisogna pensare alla partita col Como».

TORNARE AL MARADONA NON PIU’ DA AVVERSARIO«Bellissime sfide, affascinanti, ma ora siedo sulla panchina del Napoli ed anche per me sarà curioso, emozionante, poi penseremo però alla partita».

ESCLUDE CESSIONI IMPORTANTI «Al mercato ci pensa la società, ma siamo contenti della rosa, sono usciti dei ragazzi al Monza, poi Prisco che va al Bari, Garofalo va in Lega Pro per giocare, più o meno resteremo così, ma il mercato è strano, ne abbiamo 28-29 vediamo se succederà qualcosa o non succederà niente ma siamo concentrati su quelli che abbiamo».

EPISODIO CON FABREGAS DELL’ANNO SCORSO«Quello che è successo l’anno scorso… ne sono successe e ne succederanno ancora. La tensione porta a dei litigi, ma è finita lì. Nessun problema. Domani non gioca Allegri contro Fabregas, ma Napoli-Como. Lui è uno veramente che promette molto bene, ha già fatto ottimi risultati, come lui ci sono tanti altri allenatori giovani che possono far bene, stranieri ma anche italiani».

Lo riporta tuttonapoli.

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