Conferenza stampa Allegri pre Napoli Como: «Mercato? Siamo contenti della rosa. Sulla lite con Fabregas dell’anno scorso…»

Conferenza stampa Allegri pre Napoli Como: le dichiarazioni alla vigilia del match della seconda giornata di Serie A 2026/27

In conferenza stampa alla vigilia di Napoli Como, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PRIMA PARTITA IN CASA – «Sarà emozionante, nel nostro stadio, con i nostri tifosi. Sulla partita, affrontiamo il Como che ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano per quanto fatto e la qualificazione che ha ottenuto, è ben organizzata, ha buona tecnica, servirà una buona partita per fare risultato. La condizione in questa fase non è ancora ottimale, le temperature sono ancora alte, è importante fare partite di buona tecnica ma con grande intelligenza, pazienza, affrontiamo una squadra difficile da giocarci contro».

SI ASPETTA QUALCOSA DAL MERCATO – «Io sono contento della rosa che ho a disposizione, l’ho detto anche la settimana scorsa. A parte abbiamo problemi di lista, altrimenti qualcuno resta fuori. Mettere giocatori che non aumentano il livello tecnico della squadra, che è già alto, non ha senso, sono contento e lavoriamo e miglioriamo con questi giocatori. Lang è entrato a Genova, come tutti, Neres sta migliorando la condizione, non dimentichiamo che l’ultima l’ha fatta a gennaio, ritroverà condizione, Beukema è già con la squada ed ha la possibilità anche di poter giocare. Badiashile è un po’ indietro, s’è allenato poco con la squadra al Chelsea ed ha bisogno di un po’ di tempo, ma siamo solo all’inizio e bisogna pensare alla partita col Como».

TORNARE AL MARADONA NON PIU’ DA AVVERSARIO – «Bellissime sfide, affascinanti, ma ora siedo sulla panchina del Napoli ed anche per me sarà curioso, emozionante, poi penseremo però alla partita».

ESCLUDE CESSIONI IMPORTANTI – «Al mercato ci pensa la società, ma siamo contenti della rosa, sono usciti dei ragazzi al Monza, poi Prisco che va al Bari, Garofalo va in Lega Pro per giocare, più o meno resteremo così, ma il mercato è strano, ne abbiamo 28-29 vediamo se succederà qualcosa o non succederà niente ma siamo concentrati su quelli che abbiamo».

EPISODIO CON FABREGAS DELL’ANNO SCORSO – «Quello che è successo l’anno scorso… ne sono successe e ne succederanno ancora. La tensione porta a dei litigi, ma è finita lì. Nessun problema. Domani non gioca Allegri contro Fabregas, ma Napoli-Como. Lui è uno veramente che promette molto bene, ha già fatto ottimi risultati, come lui ci sono tanti altri allenatori giovani che possono far bene, stranieri ma anche italiani».

Lo riporta tuttonapoli.