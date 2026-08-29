Calciomercato Fiorentina, idea a sorpresa per l’attacco: trattativa in corso per Wilfred Gnonto

Calciomercato Fiorentina, avviate le trattative con il Leeds per Wilfred Gnonto. Novità importanti e cosa sta succedendo

Il calciomercato della Fiorentina si arricchisce di un nome del tutto inatteso per completare il reparto offensivo. Secondo Sky, la società viola ha infatti avviato contatti diretti con il Leeds per trattare l’acquisto di Wilfred Gnonto, attaccante esterno classe 2003. Dopo le tappe internazionali compiute tra Svizzera e Inghilterra, per il giovane talento italiano si profila l’opportunità concreta di fare ritorno nel proprio Paese per vestire la maglia del club gigliato.

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La trattativa con il Leeds e il piano per le corsie esterne

La dirigenza della Fiorentina si sta muovendo con grande determinazione alla ricerca di rinforzi da posizionare sulle corsie laterali. Quello di Gnonto rappresenta un profilo emerso a sorpresa nelle ultime ore, inserito in una lista di candidati che la società sta monitorando per regalare soluzioni di velocità e imprevedibilità alla manovra d’attacco.

I colloqui avviati con il Leeds puntano a rilevare la disponibilità del club inglese a cedere il giocatore, valutando formula e cifre dell’eventuale operazione. L’esterno azzurro ha un contratto che lo lega alla società britannica, ma la prospettiva di un approdo in Serie A e in una piazza ambiziosa come Firenze costituisce un forte elemento di attrazione.

Il percorso di Gnonto: dalla Svizzera alla Premier League

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Gnonto ha intrapreso giovanissimo un percorso all’estero per trovare spazio nel calcio professionistico. La consacrazione è arrivata in Svizzera con la maglia dello Zurigo, club con il quale ha conquistato il titolo nazionale da protagonista mettendo in mostra doti balistiche non comuni per la sua età.

Successivamente è arrivato il salto nel calcio inglese con il tesseramento da parte del Leeds United, esperienza che ne ha affinato la struttura fisica e l’intensità di gioco nei campionati britannici. Le sue prestazioni gli hanno consentito anche di entrare stabilmente nel giro della Nazionale italiana, attirando le attenzioni dei principali club nostrani.

Caratteristiche tecniche e utilità nello scacchiere viola

Sul piano tattico, Gnonto incarna l’identikit dell’ala moderna, abile nel puntare l’uomo, creare superiorità numerica e convergere verso il centro del campo per la conclusione a rete. La sua spiccata flessibilità gli permette di disimpegnarsi sia a destra sia a sinistra nel tridente, oltre che di agire da seconda punta. La Fiorentina prosegue le proprie valutazioni sul mercato, convinta che il ritorno di Gnonto in Italia possa rappresentare l’innesto giusto per impreziosire il proprio organico.