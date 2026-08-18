Belgio, Rudi Garcia spiega l’addio alla Nazionale: «Non volevo fare una scelta di comodità»

Belgio, l’ex CT Garcia racconta i motivi della separazione dopo il Mondiale e torna anche sui problemi fisici che hanno condizionato la squadra

Rudi Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il contratto dell’allenatore francese è terminato al termine del Mondiale e, dopo un confronto con la Federazione, le parti hanno deciso di non proseguire insieme. Intervistato da L’Equipe, Garcia ha spiegato le ragioni della scelta e tracciato un bilancio della sua esperienza sulla panchina dei Diavoli Rossi.

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Garcia e l’addio al Belgio

L’ex CT ha ammesso che avrebbe voluto continuare soprattutto per il rapporto costruito con il gruppo, ma ha preferito chiudere il proprio percorso senza scegliere la soluzione più semplice.

L’ADDIO ALLA NAZIONALE – «Sarei rimasto volentieri per i giocatori e per lo staff tecnico, ma non volevo fare una scelta di comodità. Volevo far uscire dalla porta principale le ultime leggende di questa squadra. La missione è stata compiuta».

Belgio, Garcia torna sugli infortuni

Garcia si è soffermato anche sui numerosi problemi fisici che hanno condizionato il rendimento della squadra durante il suo mandato, citando in particolare il caso di Jérémy Doku.

GLI INFORTUNI E LO STAFF MEDICO – «Avremmo potuto fare meglio senza tutti i problemi legati agli infortuni e alle malattie, come nel caso di Jérémy Doku. Ho chiesto allo staff medico di gestire queste situazioni. Sono persone competenti nel loro settore, ma manca loro una vera esperienza quotidiana all’interno dei club professionistici. Con un vissuto diverso avrebbero potuto avere valutazioni e atteggiamenti differenti, anche grazie alla mia esperienza nell’alto livello».

Si chiude così l’esperienza di Rudi Garcia con il Belgio, con il tecnico convinto di aver portato a termine il compito affidatogli e pronto ora a valutare una nuova tappa della propria carriera.