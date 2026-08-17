Federico Chiesa, caccia alla nuova destinazione: l’ex giocatore della Juventus potrebbe tornare in Serie A

Federico Chiesa è di nuovo ai margini del Liverpool. Il finale di pre‑stagione ha confermato ciò che già si era intuito nelle scorse settimane: l’esterno italiano, di proprietà della Juventus, non rientra nelle priorità tecniche di Andoni Iraola. Il tentativo del giocatore di rimettersi in discussione si è scontrato con due ostacoli evidenti.

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Il primo è il ruolo: Iraola lo sta impiegando spesso da prima punta, una posizione che non valorizza le sue qualità e che ne limita l’impatto. Il secondo è il mercato: i Reds stanno per chiudere l’arrivo di Bradley Barcola dal PSG, un profilo che occupa esattamente la zona di campo di Chiesa e che ne riduce ulteriormente lo spazio.

La doppia amichevole contro il Como ha certificato il suo status attuale. Chiesa è stato utilizzato quasi esclusivamente con la squadra delle riserve, con minutaggio ridotto e senza segnali di rilancio. Se dovesse restare ad Anfield, il suo impiego sarebbe nuovamente marginale, esattamente come nella scorsa stagione.

A inizio mercato, Chiesa aveva scelto di aspettare il Liverpool, pur lasciando aperta la porta a un ritorno in Serie A, perfino alla Juventus che lo aveva scaricato. Oggi, però, il suo nome è tornato prepotentemente nel giro delle big italiane. Nelle ultime ore è spuntata anche l’Inter, che dopo la virata strategica sul colpo in attacco sta valutando seriamente il profilo dell’esterno azzurro.

I nerazzurri cercano un giocatore “alla Lookman” o “alla Thuram”: uno capace di attaccare la verticalità, saltare l’uomo, creare superiorità e muoversi con continuità negli spazi. Chiesa, per caratteristiche, risponde perfettamente a questo identikit. L’essere italiano rappresenta un ulteriore vantaggio in termini di liste, e la possibilità di cogliere un’occasione low cost a fine mercato è un elemento che la dirigenza interista sta valutando con attenzione.

Il quadro è chiaro: Chiesa è ai margini del Liverpool, l’Inter cerca un colpo offensivo con quelle caratteristiche, e la Juventus non si opporrebbe a una cessione.