Milan Juventus, pronto un clamoroso scambio last minute? Nico González proposto per Fofana o Tomori

A una settimana dall’inizio del campionato, sia il Milan che la Juventus si ritrovano con esuberi ancora in rosa e con situazioni che rischiano di trasformarsi in opportunità di mercato incrociate. Rúben Amorim e Luciano Spalletti stanno gestendo casi diversi ma con un filo conduttore comune: giocatori fuori dai piani tecnici che, con il passare dei giorni, potrebbero diventare occasioni per le rivali. In casa rossonera il nome più evidente è Youssouf Fofana, mentre a Torino continua a tenere banco la posizione di Nico González.

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La Juventus guarda ai tagli del Milan: Fofana e Tomori nel mirino

Spalletti è stato chiaro: vuole due giocatori “fotocopia” per ogni ruolo, così da creare competizione interna e alzare il livello complessivo della rosa. Da settimane la Juventus cerca un centrocampista centrale fisico, capace di fare da schermo davanti alla difesa e alternarsi con Locatelli e Thuram. Il preferito resta Franck Kessié, ma la decisione di Amorim di inserire Fofana nella lista dei cedibili ha cambiato gli scenari: gli agenti del francese hanno già contattato la dirigenza bianconera proponendo un trasferimento a Torino.

Parallelamente, prevedendo le possibili uscite di Gatti e Rugani, la Juventus valuta anche un difensore destro di piede. È tornato così il nome di Fikayo Tomori, anche lui in uscita dal Milan e considerato un profilo utile per completare il reparto.

Il Milan valuta Nico González: rivoluzione sulla trequarti

Il Milan sta preparando una rivoluzione sulla trequarti. Pulisic è l’unico certo della conferma, con Loftus‑Cheek jolly, mentre Nkunku e Leão restano in uscita e andranno sostituiti. Il colpo Moreira può giocare sia dietro la punta che da esterno a tutta fascia, ma non basta: serve un altro mancino offensivo.

Qui entra in scena Nico González, rientrato dal prestito all’Atlético Madrid e deciso a tornare da Simeone. Ha già comunicato a Spalletti di non voler restare alla Juventus e i suoi agenti, in attesa di capire se esiste un ultimo spiraglio per riportarlo a Madrid, lo hanno proposto anche al Milan. I rossoneri non hanno chiuso la porta: il profilo piace, soprattutto per caratteristiche tecniche e duttilità.

Scambio last minute?

Secondo Tuttosport, con il mercato che si avvicina alla chiusura, l’idea di uno scambio diretto Fofana – Nico González sta iniziando a prendere forma. La differenza di valutazione tra i due cartellini esiste, ma non è insormontabile. Lo scenario è ancora tiepido, non caldo, ma facilmente percorribile. E lo stesso discorso potrebbe valere anche per Tomori, qualora la Juventus decidesse di affondare.

Il finale di mercato potrebbe dunque regalare un incrocio sorprendente tra Milan e Juventus, con esuberi che diventano opportunità e con due allenatori pronti a cogliere l’occasione giusta per completare le rispettive rose.