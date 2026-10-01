Icardi Tottenham, il sogno Premier si avvicina: le ultime

L’attaccante argentino, svincolato dopo l’addio al Galatasaray, aspetta una proposta concreta: De Zerbi lo valuta per risolvere la crisi di gol degli Spurs

Nel corso dell’ultimo mese si è parlato molto di Icardi, sia per la ricerca di una nuova squadra disposta a dargli fiducia, sia per le vicende legate alla sua vita privata, lontano dai campi di calcio. Eppure l’ex capitano dell’Inter ed ex bomber del Galatasaray continua ad avere grande voglia di tornare in campo e, da svincolato, si avvicina ora concretamente a un possibile approdo in Premier League. Sono due, in particolare, i club che nel corso di questa lunga sosta per le Nazionali si sono mossi verso il suo entourage: Tottenham ed Everton.

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De Zerbi lo vuole a Londra

Sull’attaccante argentino si è mosso da tempo il Tottenham, con Roberto De Zerbi, tecnico italiano ex Sassuolo e Brighton, che sta seriamente considerando l’idea di pescare dal mercato degli svincolati un centravanti capace di risolvere l’evidente crisi offensiva della sua squadra, reduce da un avvio di Premier League complicato. Al momento, come riporta TyC Sports dall’Argentina, l’interesse del tecnico italiano non si è ancora tradotto in un’offerta formale per il giocatore classe 1993.

Si inserisce l’Everton

In questo stallo prova a inserirsi proprio l’Everton, club che già un mese fa aveva effettuato un sondaggio esplorativo quando Icardi stava valutando la proposta della Lazio. All’epoca l’operazione non si concretizzò, ma anche a Goodison Park resta vivo il bisogno di un centravanti d’esperienza da aggiungere in rosa: per questo motivo la dirigenza inglese avrebbe riattivato i contatti con gli agenti dell’attaccante, nel tentativo di trovare finalmente un’intesa che possa riportarlo in campo ad alti livelli.



