Bologna, tegola Holm: operazione riuscita! Ora c'è Darmian

Bologna, confermata la gravità dell’infortunio di Holm: operazione riuscita, ora per sostituirlo si valuta concretamente di ingaggiare Matteo Darmian

Brutte notizie per il Bologna, che perde uno dei suoi uomini più importanti per gran parte della stagione. Emil Holm, esterno svedese protagonista nelle ultime annate tra Serie A e Nazionale, è stato infatti sottoposto a un intervento chirurgico dopo il grave infortunio riportato durante la sfida tra Svezia e Romania.

Lo stop rappresenta un duro colpo per Raffaele Palladino, allenatore rossoblù che dovrà rinunciare a una pedina fondamentale sulla corsia destra per diversi mesi. Una situazione che potrebbe spingere la dirigenza a tornare sul mercato degli svincolati per individuare un sostituto in grado di garantire esperienza e affidabilità.

Il comunicato del Bologna sulle condizioni di Holm

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Attraverso una nota ufficiale, il Bologna ha fornito aggiornamenti sulle condizioni del difensore scandinavo.

“In seguito all’infortunio subito con la nazionale svedese in Svezia-Romania dello scorso venerdì 25 settembre, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del tendine degli hamstring della coscia destra. L’intervento è stato effettuato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del medico sociale del Bologna FC, dott. Luca Bini. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo domiciliare, per poi iniziare l’iter di riabilitazione. I tempi di recupero previsti sono di 4-6 mesi“

Bologna, si valuta il mercato degli svincolati

L’entità dell’infortunio impone inevitabilmente alcune riflessioni alla società emiliana. Con Holm fuori per un periodo così lungo, il club sta prendendo in considerazione l’ipotesi di intervenire sul mercato per rinforzare il reparto.

In cima alla lista dei possibili sostituti c’è Matteo Darmian, difensore esperto e duttile rimasto senza contratto dopo la conclusione della sua avventura all’Inter. Il classe 1989 si sta già allenando con il Bologna e nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione definitiva sul suo eventuale ingaggio.

L’esperienza di Darmian può aiutare Palladino

Darmian rappresenterebbe una soluzione di grande affidabilità per il tecnico rossoblù. Nel corso della sua carriera ha accumulato oltre 300 presenze in Serie A, vincendo numerosi trofei tra Italia e Inghilterra.

L’ex difensore di Inter, Torino e Manchester United può occupare diverse posizioni della linea difensiva e garantire quell’esperienza necessaria per affrontare una stagione lunga e impegnativa.

Per il momento il Bologna attende gli ultimi sviluppi, ma la sensazione è che l’infortunio di Holm possa accelerare le valutazioni sul mercato. L’ipotesi Darmian, giorno dopo giorno, appare sempre più concreta.