Endrick era vicino alla Roma: la chiamata di Mourinho...

Secondo AS, il brasiliano Endrick era attratto dalla proposta giallorossa prima dell’intervento del tecnico: il suo futuro potrebbe tornare d’attualità a gennaio

La Roma sarebbe stata vicina a portare Endrick nella Capitale durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, l’attaccante brasiliano del Real Madrid aveva ricevuto diverse proposte, ma quella giallorossa sarebbe stata la soluzione più convincente.

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Un’operazione che, stando alla ricostruzione, avrebbe raggiunto una fase avanzata prima di un intervento decisivo di José Mourinho.

Endrick Roma, la telefonata che avrebbe cambiato lo scenario

Il tecnico portoghese, già allenatore della Roma dal 2021 al 2024, avrebbe contattato direttamente Endrick, chiedendogli di rimanere a Madrid e rassicurandolo sulle possibilità di trovare spazio durante la stagione.

Il confronto avrebbe quindi modificato le intenzioni del brasiliano, orientandolo verso la permanenza al Real Madrid. La prospettiva di un trasferimento in giallorosso sarebbe così tramontata, almeno per l’estate.

Endrick Roma, il minutaggio riapre gli interrogativi

Le opportunità prospettate non si sarebbero però tradotte, finora, in un impiego continuativo. Il minutaggio limitato dell’attaccante rappresenterebbe quindi un elemento da considerare nelle valutazioni sul suo futuro.

Da qui la possibilità che il tema di una partenza torni sul tavolo nella prossima finestra di mercato, senza che questo significhi una cessione già decisa.

Endrick Roma, gennaio resta una possibilità

Secondo il quadro riportato, la Roma continuerebbe a seguire il brasiliano e potrebbe tornare a interessarsi all’operazione qualora il Real Madrid aprisse a un prestito.

L’eventuale nuovo tentativo dipenderebbe dunque dalla disponibilità del club spagnolo. Il retroscena estivo racconta un interesse concreto, mentre gennaio resta uno scenario possibile, ancora da sviluppare attraverso eventuali contatti tra le parti.