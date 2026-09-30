Osvaldo, parla la famiglia: «Diffuse molte storie errate»

I parenti dell’ex attaccante di Inter, Roma e Fiorentina smentiscono le voci allarmistiche circolate sui social: nessun legame con il consumo di sostanze

Pablo Daniel Osvaldo è stato salvato dall’équipe medica dell’ospedale municipale di Llavallol, in Argentina, dopo aver accusato un versamento pleurico tra venerdì e sabato scorsi. Le cause del malore che ha colpito l’ex attaccante, che in Italia ha vestito tra le altre le maglie di Roma, Inter e Fiorentina, restano da chiarire, ma nel frattempo la sua famiglia ha voluto intervenire pubblicamente per fare ordine sulle numerose ricostruzioni circolate in questi giorni.

Il comunicato dei familiari

Attraverso una nota diffusa sui social su decisione dello stesso Osvaldo, i parenti hanno innanzitutto ringraziato chi si è mostrato vicino e preoccupato per la sua salute, chiedendo però maggiore rispetto e prudenza da parte dei media in un momento così delicato.

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NOTA FAMIGLIA OSVALDO – “Purtroppo (alcuni) hanno diffuso molte storie errate e allarmanti senza verificare le informazioni. Dani sta bene ed è lucido. Non è vero che si trovasse in condizioni di indigenza e che sia arrivato in ospedale in questo stato, stava come chiunque altro dopo diversi giorni di sofferenza e inappetenza. Non è vero nemmeno che gli sia stata asportata parte del polmone, che abbia complicazioni alle gambe, che le sue condizioni siano dovute all’uso di sostanze e che viva in affitto; queste sono solo alcune delle falsità non verificate circolate e ribadiamo: solo su alcuni organi di stampa, poiché la maggior parte si è mostrata estremamente rispettosa, e di questo siamo molto grati“.

La richiesta della famiglia

Nel comunicato, i parenti hanno infine espresso gratitudine nei confronti dell’équipe medica per il lavoro svolto, rinnovando l’appello alla stampa affinché tratti la vicenda con maggiore empatia, ricordando che dietro la notizia ci sono persone care in un momento di grande sofferenza.