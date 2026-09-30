Brasile, stop per Raphinha: l'attaccante lascia il ritiro

Il fantasista blaugrana, sostituito all’intervallo contro l’Australia per un fastidio alla coscia destra, torna a Barcellona in via precauzionale

Raphinha non farà parte alla prossima amichevole della Nazionale brasiliana contro l’India. Il numero 10 della Seleção è stato sostituito all’intervallo durante la vittoria per 4-2 contro l’Australia – gara in cui aveva anche segnato su calcio di rigore – a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, ed è stato autorizzato a fare rientro a Barcellona per sottoporsi alle cure del caso.

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Una zona già delicata

L’attaccante blaugrana ha avvertito il problema nella stessa area colpita da diversi infortuni nella scorsa stagione, che lo hanno tenuto fuori per diverse settimane complessive tra impegni con il Brasile e con il Barcellona, incluso quello rimediato nella gara contro Haiti agli ottavi di finale dei Mondiali negli Stati Uniti. Gli esami effettuati dallo staff medico verdeoro hanno evidenziato un lieve edema muscolare nella parte posteriore della coscia destra, un quadro che non desta particolare preoccupazione ma che ha spinto la Confederazione brasiliana a scegliere la strada della prudenza.

Decisione precauzionale, niente sostituto in lista

Il rientro anticipato in Catalogna è stato deciso proprio per evitare rischi inutili in vista degli impegni di campionato con il tecnico Hansi Flick, alla guida del Barcellona dalla scorsa stagione. Carlo Ancelotti, ct del Brasile, perde così uno dei giocatori chiave della propria rosa durante questa sosta per le Nazionali: Raphinha aveva infatti ereditato la maglia numero 10 e la fascia di capitano in assenza di Marquinhos. La Federazione brasiliana non convocherà alcun sostituto per la sfida contro l’India, in programma sabato 3 ottobre.

Il Barcellona resta in attesa

Il club catalano attende ora responsi più precisi dagli accertamenti clinici, con l’obiettivo dichiarato di riavere a disposizione il proprio miglior marcatore stagionale, autore di 14 gol nelle prime uscite, in vista della ripresa del campionato contro il Getafe, in programma il 10 ottobre.

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COMUNICATO – “L’atleta Raphinha si è sottoposto mercoledì (30) a un esame di diagnostica per immagini che ha rivelato un lieve edema muscolare nella regione posteriore della coscia destra. A scopo precauzionale e per favorire una pronta guarigione, il giocatore verrà escluso dalla nazionale brasiliana. Nessun altro atleta verrà convocato al suo posto per l’amichevole contro l’India.”