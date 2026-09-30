Baturina fermo con la Croazia: 0 minuti in Nations League. Il motivo

Il trequartista del Como, reduce da un ottimo avvio di stagione, è stato bloccato da un’influenza virale prima della sfida con la Cechia: ora punta il recupero per l’Inghilterra

Dopo una grande annata di alto livello in Serie A e un Mondiale da protagonista con la sua Croazia, Martin Baturina si è confermato uno dei grandi talenti del nostro campionato anche nella stagione 2026/27.

Al gol realizzato contro l’Inghilterra la scorsa estate hanno fatto seguito le prime due reti stagionali, contro Napoli e Genoa, oltre alla firma nel 4-1 rifilato al Lipsia nello storico debutto del Como in Champions League. Convocato da Slaven Bilić, ct croato al suo secondo mandato sulla panchina della Nazionale, anche per l’attuale edizione di Nations League, il trequartista non è però ancora sceso in campo nelle prime due giornate.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il motivo dietro le esclusioni

Nessuna scelta tecnica e nessun infortunio dietro l’assenza dalla lista dei convocati per la gara del 26 settembre contro la Cechia, né dietro i 90 minuti trascorsi in panchina nella sfida successiva, persa nettamente 4-1 contro la Spagna di Lamine Yamal.

Il giocatore, una volta raggiunto il ritiro della Nazionale, è stato colpito da una forte influenza virale, accompagnata da febbre alta, proprio nella notte precedente la vigilia del match d’esordio: un episodio che gli è costato la rifinitura e, di conseguenza, la convocazione. Il classe 2003 è poi riuscito a recuperare una condizione minima per tornare quantomeno in panchina nel big match contro le Furie Rosse, senza però scendere in campo.

L’obiettivo Inghilterra

Nei prossimi giorni lo staff medico croato valuterà l’evoluzione delle sue condizioni fisiche. Se il recupero dovesse procedere senza intoppi, Baturina potrebbe tornare protagonista proprio nella sfida contro l’Inghilterra, prossimo avversario della Croazia e vittima, non a caso, di un suo eurogol nella prima uscita mondiale dello scorso 17 giugno. Il Como, intanto, confida di riavere il proprio trequartista al meglio della condizione in vista della ripresa del campionato, tra circa due settimane.