Occhio Juve, Woltemade nel mirino del Bayern Monaco! Il futuro dell’attaccante resta incerto: la bomba dalla Germania

Il centravanti tedesco è arrivato in prestito dal Newcastle, ma i bavaresi monitorano la situazione: decisivi i prossimi mesi
Il futuro di Nick Woltemade resta uno dei temi da seguire in casa Juventus. Arrivano infatti conferme anche dalla Germania su un possibile interesse del Bayern Monaco nei confronti dell’attaccante classe 2002, arrivato in bianconero con la formula del prestito secco dal Newcastle.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
L’impatto del centravanti tedesco in Italia non è stato finora particolarmente rilevante, anche se Woltemade è riuscito comunque a lasciare il segno in Europa League, realizzando un gol su calcio di rigore contro il NEC. La Juventus spera di poterlo trattenere al termine della stagione, soprattutto nel caso in cui il giocatore dovesse riuscire a esprimere tutto il proprio potenziale.
Secondo quanto riportato dalla Bild, però, la permanenza a Torino non sarà semplice. Il primo ostacolo riguarda la valutazione del Newcastle, che per una cessione a titolo definitivo avrebbe fissato il prezzo intorno ai 60 milioni di euro.
Woltemade-Juventus, il Bayern Monaco complica i piani
A rendere ancora più complessa la situazione c’è l’inserimento del Bayern Monaco, club che può contare su un appeal internazionale superiore e su una posizione particolarmente forte nel panorama calcistico europeo.
La possibilità di tornare in Germania e vestire la maglia dei bavaresi potrebbe rappresentare una prospettiva importante per Woltemade, ma molto dipenderà dalle prestazioni offerte durante la stagione con la Juventus.
Il centravanti dovrà infatti dimostrare di essere pronto per un palcoscenico di questo livello e confermare le qualità che hanno spinto il Newcastle a investire su di lui.
Ogni valutazione definitiva sarà quindi rimandata al termine dell’annata. Il rendimento di Woltemade nei prossimi mesi sarà decisivo per capire se la Juventus potrà provare a convincerlo a restare oppure se il Bayern Monaco diventerà la destinazione più concreta per il suo futuro.