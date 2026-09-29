Barcellona a caccia di terzini per il futuro: tra i giocatori in scadenza di contratto nel mirino dei Blaugrana c’è anche Cambiaso!

Il club blaugrana studia le occasioni a parametro zero per rinforzare le fasce: osservati Raum, Mitchell e altri profili per la difesa

Il Barcellona continua a programmare il proprio futuro sul mercato e guarda con attenzione alle possibili opportunità per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Sport, la società catalana sta monitorando diversi terzini in scadenza di contratto, una strategia diventata sempre più importante vista la necessità del club di muoversi con attenzione sul piano economico.

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Il reparto esterni difensivi, al momento, non rappresenta una priorità assoluta per la squadra allenata da Hansi Flick. Sulla fascia destra il Barcellona può infatti contare su Jules Koundé ed Eric Garcia, mentre sulla corsia mancina sono presenti profili come João Cancelo, Alejandro Balde e Xavi Espart.

Nonostante una situazione già abbastanza coperta, la dirigenza blaugrana vuole comunque farsi trovare pronta davanti a eventuali occasioni di mercato. L’obiettivo è individuare giocatori esperti e affidabili che possano essere ingaggiati senza il pagamento di un cartellino, sfruttando la formula dei parametri zero.

Barcellona, David Raum e Tyrick Mitchell tra i profili seguiti

Tra i nomi finiti sotto osservazione ci sono David Raum e Tyrick Mitchell. Il laterale tedesco del Lipsia, anche capitano del club, rappresenta un profilo particolarmente gradito a Hansi Flick, che conosce bene il giocatore e ne apprezza le caratteristiche.

Raum garantirebbe spinta offensiva, esperienza internazionale e una buona conoscenza del calcio europeo, elementi che potrebbero renderlo una soluzione interessante per il progetto del Barcellona.

Un altro nome seguito è quello di Tyrick Mitchell, terzino inglese del Crystal Palace. Il classe 1999 potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato nel caso in cui decidesse di non rinnovare il proprio contratto con il club londinese e arrivasse quindi a scadenza.

Le altre piste valutate dal Barcellona

I due giocatori non sono gli unici terzini monitorati negli ultimi mesi dalla società catalana. Nei radar del Barça erano già entrati anche Alejandro Grimaldo, oggi all’Atlético Madrid, e Andrea Cambiaso, esterno della Juventus.

La strategia del club resta quindi quella di anticipare i tempi e valutare ogni possibile occasione. Dal prossimo gennaio, infatti, i calciatori con contratto in scadenza potranno iniziare a negoziare con altre società in vista di un trasferimento a parametro zero nella stagione successiva.

Per questo motivo il Barcellona dovrà decidere rapidamente quali piste approfondire e quali profili possano realmente adattarsi alle esigenze tecniche ed economiche della società.