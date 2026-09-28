Barcellona contro Florentino Perez, il Clasico finisce in tribunale: nel mirino le accuse sul caso Negreira

Il club blaugrana ha presentato una denuncia per diffamazione contro il presidente del Real Madrid dopo alcune dichiarazioni

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid si sposta nelle aule di tribunale. Il prossimo 25 novembre, infatti, il club catalano e Florentino Perez, presidente delle merengues, saranno chiamati a confrontarsi dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società blaugrana nei confronti del numero uno del Real.

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Al centro della vicenda ci sono alcune dichiarazioni rilasciate da Perez lo scorso 12 maggio, durante la conferenza stampa legata alle elezioni per la presidenza del Real Madrid. Il Barcellona ha contestato le parole del dirigente spagnolo e avrebbe chiesto una ritrattazione delle accuse. In caso contrario, il club catalano potrebbe procedere con una denuncia in sede penale.

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Le dichiarazioni di Florentino Perez sul caso Negreira

La polemica è nata dalle parole pronunciate dal presidente del Real Madrid, che ha fatto riferimento ai risultati ottenuti dal club e ai presunti episodi arbitrali che avrebbero condizionato alcuni campionati.

LE ACCUSE AL BARCELLONA E AGLI ARBITRI – «Sono qui, non so da quante stagioni, e ho vinto solo sette Coppe dei Campioni e sette Campionati, che sarebbero potuti essere 14 perché mi sono stati rubati 7 campionati. I membri del Madrid sono con me nella mia guerra contro Negreira. Il Madrid non viene sempre danneggiato, ci sono anche altre squadre. Il Barça ne beneficia sempre. Vediamo se la UEFA si intrometterà in questa faccenda, cosa che succederà. Non può essere che sia sospettato di corruzione pagata per 20 anni, vediamo cosa succede in materia penale e sportiva dall’UEFA. È incomprensibile che vediamo ancora gli stessi arbitri di quel periodo nella nostra Lega. Stiamo realizzando un importante dossier di 600 pagine che presenteremo immediatamente all’UEFA».

Il Barcellona chiede chiarimenti a Florentino Perez

La società catalana considera contestabili le affermazioni del presidente del Real Madrid e ha deciso di intraprendere un’azione legale per tutelare la propria immagine.

La vicenda si inserisce nel contesto più ampio del caso Negreira, relativo ai pagamenti effettuati dal Barcellona a società riconducibili all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri spagnolo José María Enríquez Negreira, un’indagine che ha generato negli ultimi anni un acceso dibattito nel calcio spagnolo.

Ora il confronto tra le due grandi rivali della Liga si sposterà davanti a un giudice. Il prossimo capitolo della rivalità tra Barcellona e Real Madrid non si giocherà sul campo, ma in tribunale.