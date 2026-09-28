Bologna, emergenza sulla fascia: dopo lo stop per Holm spunta Hysaj tra le idee per il mercato degli svincolati – Calcio News 24

Il problema al ginocchio del laterale svedese preoccupa il club rossoblù: la società valuta diverse alternative per coprire l’eventuale lunga assenza

Situazione da monitorare in casa Bologna dopo l’infortunio rimediato da Emil Holm durante gli impegni con la propria Nazionale. Il laterale destro svedese è infatti finito sotto osservazione dello staff medico rossoblù e nelle prossime ore sono attese novità importanti sulle sue condizioni fisiche.

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Il giocatore potrebbe essere costretto a sottoporsi a ulteriori accertamenti per valutare la reale entità del problema al ginocchio. Nel caso in cui venisse confermata la necessità di un intervento chirurgico, per Holm si prospetterebbe uno stop di diversi mesi, una situazione che obbligherebbe il Bologna a intervenire sul mercato per trovare un sostituto.

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Bologna, occhi sugli svincolati dopo l’infortunio di Holm

La dirigenza rossoblù sta valutando diverse soluzioni per non farsi trovare impreparata. Il mercato degli svincolati rappresenta una possibilità concreta, considerando la necessità di inserire rapidamente un elemento già pronto e con esperienza nel campionato italiano.

Tra i nomi accostati al Bologna ci sono diversi profili che potrebbero garantire affidabilità sulla fascia destra. Uno dei giocatori monitorati sarebbe Pol Lirola, esterno spagnolo attualmente senza contratto, così come Matteo Darmian, reduce dall’esperienza all’Inter e dotato di grande duttilità tattica.

Hysaj tra i profili valutati dal Bologna

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella lista delle possibili alternative sarebbe presente anche Elseid Hysaj. Il terzino albanese, ex Lazio e Napoli, rappresenta un profilo di esperienza internazionale e conosce molto bene la Serie A.

Classe 1994, Hysaj può ricoprire entrambe le fasce difensive e garantire equilibrio sia in una difesa a quattro sia in una linea a tre. La sua esperienza potrebbe rappresentare un fattore importante per una squadra impegnata su più fronti e con un calendario ricco di appuntamenti.

Bologna in attesa degli esami per Holm

Prima di prendere una decisione definitiva, il club emiliano attende gli aggiornamenti sulle condizioni di Emil Holm. La priorità resta infatti capire la durata dell’eventuale stop del giocatore svedese, elemento arrivato in estate per rinforzare la fascia destra.

Se l’assenza dovesse essere lunga, il Bologna sarebbe chiamato ad accelerare le valutazioni per individuare il profilo più adatto. Tra i possibili candidati, Hysaj, Lirola e Darmian rappresentano alcune delle piste che la società potrebbe approfondire nelle prossime settimane.