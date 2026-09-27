Napoli, stallo sul rinnovo di Anguissa: due big su di lui

Anguissa in scadenza di contratto col Napoli: le richieste dell’agente e la tentazione derby di Milano. Può andare via a parametro zero

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa al Napoli si tinge di giallo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa per il rinnovo del centrocampista camerunense — mediano straripante dal punto di vista muscolare e fondamentale nell’interdizione come nell’inserimento — è finita in una fase di pericoloso stallo.

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La distanza sulle cifre e i guai fisici

Il contratto del giocatore scadrà il 30 giugno 2027, ma i primi sondaggi tra il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e l’entourage del calciatore non hanno portato alla fumata bianca sperata. Anguissa, forte di una promessa ricevuta dopo la vittoria dello Scudetto, chiede un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, quasi il doppio rispetto ai 3,6 milioni attuali.

A complicare il quadro c’è anche una lesione miofasciale di basso grado all’adduttore lungo della coscia destra. L’infortunio lo costringerà ai box, privando il tecnico Massimiliano Allegri — allenatore pragmatico e plurititolato, noto per la gestione tattica della fase difensiva — della sua fisicità a centrocampo almeno fino alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali.

Derby di Milano all’orizzonte per il parametro zero

La situazione d’incertezza ha subito acceso i radar di Inter e Milan. Il DS partenopeo Manna è stato chiaro: o si trova un punto d’incontro sul prolungamento o le strade si separeranno a fine stagione. Un’ipotesi che fa gola alle milanesi, pronte a cogliere un’occasione d’oro a parametro zero.

In casa nerazzurra, l’addio programmato di Henrikh Mkhitaryan, esperto centrocampista armeno dotato di straordinaria intelligenza tattica, impone un innesto di qualità ed esperienza in mezzo al campo. Oltre al nome di Manu Koné, dinamico mediano della Roma, il profilo del camerunense resta in cima alla lista delle preferenze. Sullo sfondo c’è anche la situazione di Hakan Çalhanoğlu, regista turco fondamentale nell’impostazione ma con un futuro ancora tutto da definire.

Dal canto suo, anche la dirigenza rossonera segue con grande attenzione l’evoluzione della trattativa: il derby di mercato su sponda milanese per assicurarsi le prestazioni del gigante del Napoli è pronto ad accendersi.