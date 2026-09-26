Egitto, Salah salta la sfida contro il Sud Sudan: la decisione per tutelare l’attaccante a causa delle condizioni del campo

La stella egiziana non prenderà parte alla gara di qualificazione alla CAN 2027: lo staff tecnico ha scelto di risparmiarlo a causa delle condizioni del terreno di gioco

Mohamed Salah non sarà a disposizione dell’Egitto per la prossima sfida contro il Sud Sudan, gara valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Federazione egiziana, che ha spiegato i motivi dell’assenza dell’attaccante.

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La scelta è legata principalmente alle condizioni del campo di gioco, considerate non ideali per permettere a Salah di scendere regolarmente in campo. Lo staff tecnico della Nazionale, guidato dal commissario tecnico Hossam Hassan, ha preferito evitare rischi e concedere un turno di riposo al giocatore.

L’attaccante del Trabzonspor aveva già discusso della situazione con lo staff prima della sfida contro l’Angola. Da quel confronto è nata la decisione condivisa di non impiegarlo nella partita contro il Sud Sudan, in programma il 29 settembre.

Il comunicato della Federazione egiziana su Salah

La Federazione egiziana ha spiegato la scelta attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali:

«Lo staff tecnico della Nazionale egiziana di calcio, guidata da Hossam Hassan, ha deciso di far riposare Mohamed Salah nella partita contro il Sud Sudan in programma il 29 settembre, a causa del manto erboso del campo di gioco, in ‘tartan’».

Il riferimento è dunque alla particolare superficie del terreno di gioco, una tipologia sintetica che ha portato la Nazionale egiziana a valutare con attenzione la gestione fisica del proprio capitano.

Egitto, Salah preservato in vista dei prossimi impegni

L’assenza di Salah rappresenta una scelta precauzionale e non sarebbe legata a problemi fisici. L’obiettivo dello staff tecnico è quello di preservare uno dei giocatori più importanti della rosa in una fase delicata della stagione.

La Nazionale egiziana continua quindi il proprio percorso nelle qualificazioni alla CAN 2027 senza il suo principale riferimento offensivo, puntando comunque a ottenere un risultato positivo contro il Sud Sudan.

Per Mohamed Salah, invece, la priorità resta quella di mantenere la migliore condizione possibile in vista dei prossimi impegni con il club e con la selezione nazionale.