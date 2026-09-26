Georgia, finisce l’era Sagnol: dopo 57 partite arriva l’esonero, Svanadze sarà il nuovo ct

La Federazione georgiana saluta il tecnico francese dopo il ko contro l’Irlanda del Nord in Nations League e affida la squadra all’ex allenatore dell’Under 21

Si chiude dopo oltre tre anni il percorso di Willy Sagnol sulla panchina della Georgia. La Federazione georgiana ha infatti ufficializzato la fine del rapporto con l’ex difensore della Francia dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Irlanda del Nord, arrivata nella gara d’esordio della Nations League 2027.

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Sagnol lascia la guida della selezione dopo 57 partite, al termine di un ciclo considerato particolarmente significativo per la crescita del calcio georgiano. Il tecnico francese ha accompagnato la squadra in una fase importante della sua storia recente, contribuendo alla valorizzazione di diversi talenti e alla crescita del movimento nazionale.

La Federazione ha voluto salutare il commissario tecnico attraverso un messaggio ufficiale: «Grazie, Willy Sagnol, per ogni minuto trascorso con la nazionale georgiana e per le emozioni che abbiamo condiviso insieme in questo percorso storico».

Georgia, Ramaz Svanadze è il nuovo commissario tecnico

La Georgia ha deciso di non aspettare e ha già individuato il successore di Sagnol. La panchina è stata affidata a Ramaz Svanadze, allenatore che conosce bene l’ambiente federale grazie alla precedente esperienza alla guida della Nazionale Under 21 georgiana.

Il nuovo commissario tecnico ha firmato un contratto valido fino al termine del 2028, segnale della volontà della Federazione di costruire un progetto a lungo termine. Svanadze avrà il compito di aprire un nuovo capitolo e rilanciare immediatamente una squadra reduce dal passo falso contro l’Irlanda del Nord.

L’obiettivo sarà quello di dare continuità al percorso iniziato negli ultimi anni e proseguire lo sviluppo di una generazione di giocatori che ha riportato entusiasmo attorno alla nazionale.

Sagnol lascia dopo un ciclo definito storico

L’ultima partita di Willy Sagnol sulla panchina della Georgia è stata quindi la sfida persa nella prima giornata di Nations League. La Federazione ha scelto di cambiare subito guida tecnica, affidandosi a un profilo interno e con una conoscenza approfondita del settore giovanile.

Dopo 57 incontri alla guida della selezione, Sagnol chiude così un’avventura che resterà comunque un passaggio importante nella storia recente del calcio georgiano. Ora toccherà a Svanadze provare a raccogliere l’eredità del tecnico francese e costruire il futuro della nazionale fino al 2028.