Empoli, Pagliuca si dimette: Andreoletti in pole per la panchina azzurra

Il tecnico lascia dopo cinque giornate di Serie B: la società toscana valuta il sostituto dopo un avvio di stagione altalenante

Scossone in casa Empoli. Guido Pagliuca ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni e non sarà più l’allenatore della formazione toscana. La separazione arriva dopo appena cinque giornate del campionato di Serie B 2026/2027, con il club chiamato ora a individuare rapidamente il nuovo responsabile tecnico.

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L’avvio di stagione dell’Empoli non ha rispettato pienamente le aspettative. La squadra ha conquistato 6 punti nelle prime cinque partite di campionato, mantenendosi nella zona centrale della classifica, ma senza riuscire a trovare continuità di rendimento. Gli azzurri hanno mostrato alcuni segnali positivi, ma anche diverse difficoltà, soprattutto nelle gare disputate lontano dal Castellani.

A incidere sul bilancio della gestione Pagliuca anche l’eliminazione anticipata dalla Coppa Italia. Lo scorso agosto, infatti, l’Empoli è uscito di scena nel turno preliminare contro il Pisa al termine del derby toscano: dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari, la sfida è stata decisa ai calci di rigore in favore dei nerazzurri.

Empoli, Andreoletti favorito per sostituire Pagliuca

Dopo l’addio di Pagliuca, la dirigenza dell’Empoli ha iniziato a lavorare alla scelta del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il profilo in vantaggio sarebbe quello di Matteo Andreoletti.

L’ex tecnico del Padova avrebbe superato la concorrenza delle altre soluzioni valutate dalla società. Tra le alternative prese in considerazione c’era anche una soluzione interna con la promozione di Tonelli, ipotesi che avrebbe però richiesto una deroga.

Andreoletti rappresenta quindi il candidato principale per sedersi sulla panchina del Castellani e provare a rilanciare una squadra costruita con l’obiettivo di disputare una stagione ambiziosa in Serie B.

Empoli, il prossimo appuntamento contro il Palermo

Il cambio in panchina arriva in una fase delicata della stagione, ma il calendario concede all’Empoli alcuni giorni per organizzare il nuovo corso. La squadra tornerà infatti in campo il prossimo 10 ottobre, quando al Castellani affronterà il Palermo in una sfida importante per il prosieguo del campionato.

La società azzurra dovrà quindi ufficializzare il nuovo allenatore e permettergli di lavorare con il gruppo in vista del prossimo impegno ufficiale. L’obiettivo sarà quello di ritrovare equilibrio e continuità dopo un inizio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti.