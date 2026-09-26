Ansia per Osvaldo: l'ex bomber ricoverato in terapia intensiva

Paura per Daniel Osvaldo: l’ex attaccante ricoverato in terapia intensiva dopo un intervento d’urgenza. Le condizioni dell’ex Roma, Juventus, Inter e Fiorentina

Cresce la preoccupazione in Argentina per le condizioni di salute di Daniel Osvaldo, ex attaccante che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di club importanti come Roma, Juventus, Inter e Fiorentina. L’ex centravanti è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Lavallol, nella provincia di Buenos Aires, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del Paese, alimentando l’apprensione tra tifosi e appassionati di calcio che hanno seguito negli anni il percorso professionale dell’ex attaccante italo-argentino.

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Ricovero d’urgenza dopo il peggioramento delle condizioni

Secondo le ricostruzioni diffuse dai media argentini, Osvaldo avrebbe accusato un malessere generale per diversi giorni. La situazione sarebbe però peggiorata improvvisamente fino a richiedere un immediato trasferimento in ospedale.

L’ex calciatore è stato soccorso e accompagnato presso una struttura sanitaria specializzata, dove gli esami effettuati dai medici hanno evidenziato un quadro clinico particolarmente delicato. Gli accertamenti hanno infatti rilevato un’importante presenza di liquido e materiale infiammatorio nel polmone destro, circostanza che ha reso necessario un intervento chirurgico immediato.

Operazione per un versamento pleurico

Lo staff medico ha deciso di intervenire per trattare un serio problema legato a un versamento pleurico destro, una condizione che può compromettere la normale funzionalità respiratoria e che richiede un monitoraggio costante.

Dopo l’operazione, Osvaldo è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove continua a essere seguito dai medici. Al momento resta sotto stretta osservazione clinica, mentre i sanitari monitorano attentamente l’evoluzione del quadro post-operatorio.

Da Roma e Juventus al Boca Juniors: la carriera di Osvaldo

Nel corso della sua carriera, Osvaldo si è imposto come uno degli attaccanti più talentuosi della sua generazione. In Italia ha vestito le maglie di numerosi club di primo piano, distinguendosi soprattutto con Roma e Juventus, mentre in patria ha difeso i colori di squadre prestigiose come Boca Juniors e Huracán.

La notizia del ricovero ha suscitato numerosi messaggi di vicinanza da parte del mondo del calcio, che segue con attenzione gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

In attesa di ulteriori comunicati ufficiali, l’auspicio è che l’ex attaccante possa rispondere positivamente alle cure e iniziare quanto prima il percorso di recupero dopo il delicato intervento chirurgico.



