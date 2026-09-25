Italia Belgio LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Appuntamento alle 20:45 all’Olimpico di Roma per Italia Belgio, match del primo turno del gruppo 1 della Nations League: seguilo live con noi
Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per Italia Belgio, match valevole per la prima giornata del gruppo 1 di Nations League. Tanta attesa per l’esordio del nuovo corso col ct Roberto Mancini, e con i tanti giovani alla loro prima convocazione assoluta in Nazionale. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.
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CRONACA
69′ GOL DEL BELGIO – Il neoentrato Lukebakio si inventa un gol con una grandissima azione personale: serie di finte e tiro da fuori area che punisce Donnarumma.
65′ Sostituzioni per l’Italia – Dentro Scalvini, Maldini e Frattesi, fuori Esposito, Coppola e Romano.
57′ Ci prova Mancini di testa – Colpo di testa, debole e centrale sul corner battuto da Barella.
45′ Inizia il secondo tempo – Si ricomincia.
45′ Fine primo tempo – Si va all’intervallo.
36′ Kean sfiora il gol! – Cambiaghi va via sull’esterno mancino, crossa al centro per Kean che arriva sul secondo palo e calcia un po’ debolmente col destro, palla che termina sull’esterno della rete.
28′ Ancora Donnarumma! – Gigio tiene in piedi l’Italia con una super parata sul colpo di testa ravvicinato di Godts.
20′ GOL DEL BELGIO – Brutta palla persa a centrocampo da Romano che fa sbaglia il passaggio orizzontale per Barella, il Belgio punisce in ripartenza con Godts che semina il panico nella difesa Azzurra e batte Donnarumma.
18′ Ci prova Kean – Ottima transizione dell’Italia sulla palla persa da Godts, Calafiori trova Kean che calcia da fuori area: Lammers para e blocca.
8′ Palo di Pio Esposito! – Barella lo pesca con una palla a scavalcare la difesa belga, l’attaccante azzurro calcia di prima spalle alla porta col mancino, trovando il legno. Poi l’arbitro ferma tutto per una presunta posizione di fuorigioco dello stesso Esposito.
7′ Donnarumma provvidenziale! – De Bruyne salta Romano e imbuca per De Ketelaere che, davanti a Donnarumma, calcia ad incrociare trovando la pronta parata in tuffo del portiere italiano.
1′ Fischio d’inizio – Si comincia!
ITALIA BELGIO, IL TABELLINO: 0-1
Marcatori: 20′ Godts (BEL), 69′ Lukebakio (BEL)
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean Allenatore: Roberto Mancini
A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora, Doumbia, Frattesi, Zoma, Scalvini, Maldini.
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Godts. Allenatore: Van Bommel
A disposizione: Vandevoordt, De Busser, Debast, Theate, Lavia, Lukaku, Openda, Lukébakio, Keita, Seys, Vanaken, Fernandez-Pardo