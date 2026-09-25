Italia-Belgio, Vicario carica gli Azzurri: «Entusiasmo e voglia, dobbiamo attaccare. Siamo carichi»

Il portiere della Nazionale parla prima della sfida di Nations League: il nuovo gruppo di Mancini punta su energia ed equilibrio tra giovani ed esperti

La nuova Italia di Roberto Mancini si prepara all’esordio in Nations League contro il Belgio e, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida, anche Guglielmo Vicario ha voluto trasmettere fiducia e positività all’interno del gruppo azzurro.

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Il portiere della Nazionale italiana, intervenuto ai microfoni della RAI, ha raccontato le sensazioni del nuovo corso e l’approccio della squadra in vista della gara contro i Diavoli Rossi. L’obiettivo è quello di ripartire con entusiasmo, mettendo in campo le qualità di un gruppo composto da elementi giovani e giocatori più esperti.

IL NUOVO GRUPPO AZZURRO – «Abbiamo entusiasmo e voglia, bisogna ripartire e ci vuole energia e positività. Siamo un buon mix tra giovani ed esperti, siamo carichi».

Vicario ha poi spiegato anche le indicazioni ricevute dal commissario tecnico Mancini, tornato alla guida della Nazionale dopo la precedente esperienza culminata con la vittoria dell’Europeo 2021.

LE RICHIESTE DI MANCINI – «Ci ha detto di provare gioia, essere spensierati e attaccare. Le qualità le abbiamo, bisogna metterle in campo».

Le parole del portiere rappresentano lo spirito con cui l’Italia vuole affrontare il nuovo percorso. Dopo le recenti delusioni, tra cui la mancata qualificazione al Mondiale, la Nazionale punta a ricostruire entusiasmo e fiducia attraverso un calcio più propositivo.

Contro il Belgio di Mark van Bommel arriveranno quindi i primi segnali del nuovo progetto azzurro, con Mancini chiamato a valorizzare il talento dei giovani e a creare rapidamente un’identità di squadra.