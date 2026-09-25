Daniel Mikołajewski, il gioiello del Parma che incanta in Svizzera: gol, assist e gli occhi della Serie A su di lui. Ecco chi è

L’attaccante classe 2006 sta trascinando il Lucerna con numeri importanti: Torino e Bologna osservano il talento polacco del Parma

È uno dei giocatori più osservati della Super League svizzera e il suo nome potrebbe presto diventare protagonista anche in Serie A. Daniel Mikołajewski, attaccante di proprietà del Parma, sta vivendo un inizio di stagione da protagonista con la maglia del Lucerna, dove in appena sette giornate ha già messo insieme numeri importanti: 4 gol e 3 assist, impreziositi dalla spettacolare tripletta realizzata contro il Grasshoppers.

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Prestazioni che non sono passate inosservate. Il rendimento del classe 2006 ha attirato l’attenzione del Parma, che continua a monitorare la crescita del proprio talento, ma anche di diversi club europei. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul giocatore ci sarebbero infatti interessamenti dalla Serie A, con Torino e Bologna particolarmente attente, oltre alle squadre belghe Genk e Club Brugge.

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La valutazione del cartellino è inevitabilmente cresciuta: il valore di Mikołajewski si aggirerebbe già intorno agli 8-10 milioni di euro, una cifra destinata a poter aumentare qualora il rendimento in Svizzera dovesse proseguire su questi livelli.

Mikołajewski, la crescita nel Parma: dalla Primavera alla Serie A

Nato il 24 gennaio 2006 a Nienburg/Weser, in Germania, ma di nazionalità sportiva polacca, Daniel Mikołajewski è arrivato al Parma nel 2022, quando aveva appena 16 anni. Il club emiliano ha deciso di puntare sulle sue qualità, accompagnandolo in un percorso di crescita attraverso il settore giovanile.

Dopo le esperienze nelle varie categorie, l’attaccante è diventato uno dei protagonisti della formazione Primavera, mettendo in mostra soprattutto capacità realizzative e continuità sotto porta. Nella stagione 2025/26 ha trascinato il Parma fino alla finale del Campionato Primavera 1, chiudendo l’annata con 20 gol e confermandosi come uno dei migliori attaccanti della categoria.

Il rendimento nelle giovanili gli ha permesso di entrare nel radar della prima squadra. Nell’aprile 2026 è arrivato il debutto in Serie A contro il Napoli, seguito dalle presenze contro Como e Sassuolo, sfida nella quale ha trovato anche la prima maglia da titolare nel massimo campionato italiano.

Lucerna, la consacrazione: gol e assist per un attaccante moderno

Il prestito al Lucerna è stato pensato dal Parma per permettere al giovane centravanti di confrontarsi con il calcio dei grandi con maggiore continuità. La scelta si è rivelata finora vincente: Mikołajewski ha trovato spazio immediatamente, dimostrando di poter incidere non soltanto in fase realizzativa.

L’attaccante è infatti un profilo completo, capace di segnare ma anche di partecipare alla costruzione offensiva della squadra. I 3 assist forniti in questo avvio di stagione confermano la sua capacità di giocare per i compagni e non soltanto di finalizzare le azioni.

Caratteristiche tecniche: fisicità, tecnica e senso del gol

Alto circa 1,84 metri, Mikołajewski è un centravanti moderno, dotato di una buona struttura fisica abbinata a qualità tecniche interessanti. Predilige giocare come punta centrale, ma può adattarsi anche a un ruolo più mobile accanto a un altro attaccante.

Tra le sue principali caratteristiche spiccano:

Fisicità e gioco spalle alla porta , qualità che gli permettono di proteggere il pallone e far salire la squadra;

, qualità che gli permettono di proteggere il pallone e far salire la squadra; Attacco della profondità , grazie a movimenti efficaci alle spalle dei difensori;

, grazie a movimenti efficaci alle spalle dei difensori; Finalizzazione , dimostrata dai numerosi gol segnati nelle giovanili e dal rendimento in Svizzera;

, dimostrata dai numerosi gol segnati nelle giovanili e dal rendimento in Svizzera; Colpo di testa e capacità balistiche , visto che è riuscito anche a segnare su calcio di punizione;

, visto che è riuscito anche a segnare su calcio di punizione; Disponibilità al sacrificio, con un lavoro costante anche nella fase di pressione.

Il percorso di Mikołajewski è ancora agli inizi, ma il talento del Parma ha già attirato l’attenzione di diversi osservatori. Il ritorno in Italia sarà un passaggio importante per capire quale potrà essere il suo futuro: intanto il Lucerna si gode un attaccante che sta trasformando il prestito svizzero in una vera vetrina internazionale.