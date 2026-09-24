Roma, Dybala è tornato protagonista: numeri da leader

Dybala sta trascinando i giallorossi in un avvio di stagione da record: 4 vittorie nelle prime 6 partite e una serie di statistiche offensive che confermano il suo momento di forma

La Roma ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione, conquistando 4 vittorie nelle prime 5 giornate e mantenendo l’imbattibilità nelle altre gare disputate. Un avvio che rappresenta il miglior rendimento dei giallorossi dal campionato 2014/15 e che porta anche la firma di Paulo Dybala.

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L’argentino è infatti uno dei grandi protagonisti della squadra di Gian Piero Gasperini, grazie a prestazioni di alto livello e a numeri offensivi che raccontano un momento di forma ritrovato. La sua intesa con Malen è diventata una delle armi principali della Roma: l’ex attaccante del Borussia Dortmund ha trasformato in gol diversi assist del compagno, sfruttando al meglio la qualità della Joya.

Dybala domina le statistiche offensive della Roma

I dati confermano l’importanza dell’argentino nella manovra giallorossa. Dybala è infatti al primo posto in diverse classifiche individuali: è il giocatore che ha creato più occasioni (22), quello con più grandi occasioni create (8), oltre a essere leader negli assist realizzati e nei passaggi completati nel terzo finale di campo (125).

Numeri che evidenziano quanto il numero 21 della Roma sia centrale nella costruzione offensiva della squadra.

Roma, la rinascita della Joya

Dopo alcune stagioni condizionate da problemi fisici e dalla ricerca della migliore continuità, Dybala sembra aver ritrovato brillantezza e centralità. La sua qualità tecnica, unita alla capacità di leggere gli spazi e creare occasioni per i compagni, sta facendo la differenza in una Roma partita con grande convinzione.

La sensazione è che il miglior Dybala sia tornato a essere una delle principali risorse dei giallorossi, con numeri che confermano un impatto da vero leader offensivo.