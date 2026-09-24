Van Bommel presenta Italia-Belgio: «Vogliamo dominare la partita e avere il pallone»

Il nuovo commissario tecnico dei Diavoli Rossi debutta all’Olimpico contro gli Azzurri di Mancini: in conferenza anche Tielemans parla del nuovo corso del Belgio

Non sarà soltanto una sfida valida per la Nations League quella tra Italia e Belgio. La partita dell’Olimpico rappresenta infatti il primo passo di due nuovi percorsi: da una parte il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra, dall’altra l’esordio ufficiale di Mark van Bommel come commissario tecnico dei Diavoli Rossi dopo la separazione da Rudi Garcia.

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Alla vigilia della sfida, il nuovo allenatore del Belgio è intervenuto in conferenza stampa insieme a Youri Tielemans, analizzando le difficoltà della preparazione, le idee tattiche e le ambizioni della squadra.

IL RITORNO ALL’OLIMPICO – «Torno nello stadio dove ho vinto uno Scudetto, è bello tornare qui allo Stadio Olimpico. Ci siamo preparati bene, non sarà una partita facile».

Van Bommel ha sottolineato come il poco tempo a disposizione renda complicato preparare una partita di questo livello, anche se la squadra ha già iniziato a lavorare sui nuovi principi.

LA SFIDA CONTRO L’ITALIA – «Non è facile preparare una partita del genere con solo quattro giorni, ci siamo visti lunedì e domani giochiamo. Abbiamo avuto pochi giorni ed è sempre difficile, si vuole subito vincere e non sarà facile. L’Italia e Mancini avranno lo stesso problema, anche lui inizia da zero e non sappiamo entrambi come giocheremo. Ci faremo trovare preparati».

Il commissario tecnico del Belgio ha poi spiegato quali sono le caratteristiche che vuole vedere dalla propria squadra, puntando su possesso palla e mentalità offensiva.

LE IDEE DI GIOCO – «Ci siamo allenati molto bene, il livello era molto alto in questi giorni. Abbiamo le idee chiare su come vogliamo giocare, la squadra penso lo abbia capito molto velocemente. Su domani non abbiamo garanzie, vogliamo dominare la partita e avere il pallone. Queste sono le nostre idee, abbiamo avuto 3-4 giorni per convincere i giocatori. Poi dovremo mettere tutto questo in campo, ma dopo 3-4 giorni è difficile. Spero si possa fare una buona partita e tornare a casa con tre punti».

Van Bommel ha anche evidenziato la necessità di conoscere meglio il gruppo a disposizione e trasmettere rapidamente le proprie idee.

IL NUOVO BELGIO – «C’è stato troppo poco tempo per prepararci, i ragazzi devono capire le nostre idee il più velocemente possibile».

Tra i temi affrontati anche le condizioni di Romelu Lukaku e il momento di Diego Moreira, protagonista di un buon avvio con la maglia del Milan.

LE CONDIZIONI DI LUKAKU – «Ha ancora bisogno di un po’ di tempo, al Fenerbahce ha giocato qualche spezzone di partita. Tornerà e non mi preoccupo, avrà modo di giocare».

Su Moreira, invece, Van Bommel ha mostrato grande fiducia nelle qualità del giovane talento belga.

LA CRESCITA DI MOREIRA – «Deve continuare a lavorare così. Può giocare in diversi ruoli, sia davanti che dietro, ma la cosa più importante è che giochi con continuità e penso giocherà spesso da titolare al Milan».

Anche Youri Tielemans ha presentato il nuovo corso del Belgio, spiegando le richieste del nuovo allenatore e l’importanza di ritrovare un’identità precisa.

LE RICHIESTE DI VAN BOMMEL – «È molto diretto e molto chiaro, ci fa capire subito quello che vuole. Ci chiede intensità e lavoro senza palla».

Il centrocampista ha poi parlato degli obiettivi futuri della nazionale belga, sottolineando la qualità del gruppo.

IL FUTURO DEL BELGIO – «In queste competizioni ogni dettaglio conta, contro la Spagna ogni dettaglio deve essere curato al meglio. Non ce l’abbiamo fatta, forse con un pizzino di fortuna in più potevamo fare meglio. Ci sono diversi giocatori che hanno cambiato squadra, la rosa è molto simile a quella dei Mondiali e penso che sia molto forte. Siamo un gruppo unito e dobbiamo far vedere la nostra identità anche in vista del futuro».

Italia-Belgio sarà quindi un banco di prova importante per entrambe le squadre, chiamate a inaugurare una nuova fase con obiettivi ambiziosi.