Napoli, Allegri sotto esame ma senza addio: la sosta...

Il primo bilancio della squadra azzurra dopo 5 giornate evidenzia difficoltà di gioco e risultati inferiori alle aspettative: tra voci di tensione, recuperi importanti e nuove soluzioni tattiche, Massimiliano Allegri prepara la ripartenza

La Serie A si ferma dopo le prime 5 giornate per lasciare spazio agli impegni della nuova Nazionale di Roberto Mancini, con il campionato pronto a ripartire il 10 ottobre. Come analizzato da Calciomercato.com, il primo bilancio del Napoli di Massimiliano Allegri evidenzia un avvio al di sotto delle aspettative, sia dal punto di vista dei risultati sia sotto il profilo del gioco.

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La formazione azzurra ha raccolto 7 punti nelle prime cinque partite, frutto delle vittorie contro Genoa e Bologna, del pareggio contro la Fiorentina e delle sconfitte rimediate contro Inter e Como. A complicare ulteriormente il quadro è arrivato anche il ko in Champions League contro l’Arsenal.

Napoli, le voci su Allegri e il rapporto con De Laurentiis

Un avvio così complicato ha alimentato alcune indiscrezioni relative a possibili problemi interni alla società e anche a scenari legati a un eventuale addio di Allegri.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, al momento non ci sarebbero segnali concreti di una separazione tra l’allenatore e il presidente Aurelio De Laurentiis. Alcune difficoltà sono presenti e la pausa può rappresentare un’opportunità per intervenire sugli aspetti da migliorare, ma né il club né il tecnico avrebbero mai valutato realmente l’ipotesi di interrompere il rapporto.

La priorità resta dunque il lavoro sul campo, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità dopo una partenza che non ha rispettato le aspettative dell’ambiente.

Napoli, il rientro di McTominay può cambiare gli equilibri

Tra i problemi che hanno condizionato l’inizio della stagione ci sono stati anche diversi infortuni. Tra questi quello di Scott McTominay, fermato da una lieve aritmia benigna che ha richiesto un intervento e uno stop precauzionale.

Il centrocampista scozzese è pronto a tornare al centro sportivo e punta a essere disponibile per la sfida contro il Frosinone dopo la sosta. Un recupero considerato fondamentale per dare maggiore equilibrio e fisicità alla squadra.

Allegri studia nuove soluzioni per rilanciare Højlund

Durante la pausa il tecnico lavorerà anche sulle soluzioni tattiche, con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente Rasmus Højlund nella manovra offensiva. L’attaccante danese è fermo a quota 2 gol, entrambi realizzati con conclusioni dalla distanza, e il Napoli vuole metterlo nelle condizioni migliori per incidere maggiormente.

La sosta rappresenta quindi un momento importante per Allegri, chiamato a sistemare gli aspetti più problematici e a rilanciare il suo Napoli con la massima attenzione rivolta esclusivamente al campo.