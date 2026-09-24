Torino, l’agente di Kulenovic: «Ha fame di gol, può ripercorrere la strada di Mandzukic»

L’agente dell’attaccante croato parla del momento del centravanti granata dopo il gol contro il Bologna e del paragone con l’ex Juventus

Il ritorno al gol di Sandro Kulenovic ha rappresentato un momento importante per il Torino e per il percorso dell’attaccante croato. Dopo le difficoltà iniziali, il centravanti ha trovato la prima rete con la maglia granata nella sfida contro il Bologna, un episodio che potrebbe rappresentare un punto di svolta.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

A sottolinearlo è stato Marko Naletilic, agente del classe 1999, che in un’intervista concessa a Tuttosport ha analizzato la crescita del suo assistito e il nuovo ruolo conquistato nella squadra allenata da Giovanni Abate.

IL RITORNO AL GOL DI KULENOVIC – «Sono contento del gol di Sandro contro il Bologna. Era importante che Kulenovic si sbloccasse. Come tutti gli attaccanti aveva bisogno di andare a segno. Con Abate ora sta trovando spazio e fiducia: per questo sono convinto che questa rete possa essere una svolta nel suo percorso al Toro».

L’attaccante croato ha infatti trovato maggiore continuità nelle ultime settimane, riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni offensive del Torino. Per Naletilic, la fiducia dell’allenatore può essere un elemento decisivo per permettere al giocatore di esprimere al meglio le proprie caratteristiche.

Kulenovic come Mandzukic: il paragone dell’agente

Il nome accostato dall’agente è quello di Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus e protagonista con la nazionale croata. Un confronto legato soprattutto alle caratteristiche fisiche e alla disponibilità al sacrificio.

IL PARAGONE CON MANDZUKIC – «Per me è uno alla Mandzukic. Kulenovic come Mario è una punta che si sacrifica per la squadra e ama lottare su ogni pallone. Sandro è un combattente nato e si dà da fare su tutto il fronte offensivo. Ha fame di gol e vuole fare bene col Toro per ripagare la fiducia che la società ha avuto in lui. Confermo, per il Toro può essere un piccolo Mandzukic».

Una descrizione che evidenzia le qualità dell’attaccante, chiamato a diventare un riferimento importante per il reparto offensivo granata.

Torino, Naletilic chiarisce il futuro di Kulenovic

Nel corso dell’intervista, l’agente ha parlato anche delle voci di mercato che avevano accompagnato l’estate di Kulenovic. Secondo Naletilic, però, non ci sarebbe mai stata una volontà concreta da parte del giocatore o del club di interrompere il rapporto.

IL MERCATO ESTIVO – «Nessuno dal Torino mi ha mai detto o chiesto di spostare il ragazzo. Succede che durante una finestra di mercato ci siano degli interessamenti e qualcuno chiami per informarsi».

L’agente ha comunque confermato l’esistenza di alcuni contatti, spiegando però che la priorità di entrambe le parti è sempre stata quella di proseguire insieme.

IL FUTURO AL TORINO – «Ci sono state diverse richieste, ma sia Sandro sia il club hanno sempre avuto l’intenzione di andare avanti insieme».

Ora il centravanti croato vuole sfruttare il momento positivo per confermarsi con la maglia del Torino e trasformare il gol contro il Bologna nell’inizio di una nuova fase della sua esperienza in granata.