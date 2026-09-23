Balerdi ha scelto la Roma: rifiutato il Boca Juniors

Leonardo Balerdi è arrivato alla Roma anche grazie a una scelta personale. Il difensore argentino, prima di trasferirsi nella Capitale, aveva ricevuto una proposta importante dal Boca Juniors, ma ha deciso di aspettare il club giallorosso per continuare la sua esperienza in Europa

L’arrivo di Leonardo Balerdi alla Roma non è stato soltanto il risultato di una trattativa di mercato, ma anche della volontà precisa del difensore argentino. Il centrale classe 1999, protagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia giallorossa, avrebbe infatti rifiutato una proposta del Boca Juniors durante la scorsa estate.

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Balerdi Roma, il Boca Juniors aveva provato a convincerlo

Il club argentino aveva puntato con decisione su Balerdi. Secondo quanto emerso, il presidente e l’allenatore del Boca Juniors avevano contattato personalmente il difensore per convincerlo a tornare nella squadra in cui aveva iniziato la propria carriera.

Sul tavolo sarebbe arrivata un’offerta economica importante, con uno stipendio di livello e la possibilità di incrementare ulteriormente i guadagni attraverso un accordo con uno sponsor. Il progetto prevedeva anche un ruolo da protagonista nel futuro della squadra, con l’ipotesi della fascia da capitano dopo il percorso di Leandro Paredes nel club argentino.

Balerdi e la scelta Roma: priorità all’Europa

Nonostante il forte interesse del Boca Juniors, Balerdi aveva già maturato la propria decisione. Alla prima chiamata della Roma, il difensore avrebbe scelto di attendere i giallorossi, rifiutando le altre possibilità sul tavolo.

Una scelta legata alla volontà di restare in Europa e misurarsi con il calcio italiano. L’inizio della sua avventura nella Capitale ha dato riscontri positivi: le prestazioni offerte con la squadra di Gian Piero Gasperini hanno confermato la bontà della decisione presa in estate.